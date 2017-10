Thommessen gjenvalgt som stortingspresident med knapt flertall

Høyres omstridte presidentkandidat Olemic Thommessen ble gjenvalgt med 86 stemmer under den svært spesielle kampvoteringen i Stortinget lørdag. Resultatet betyr at ikke alle de 88 representanter på borgerlig side stemte for Thommessen, slik Høyre hadde håpet på og regnet med.

Ikke på flere tiår har det vært kampvotering om presidentvervet i Stortinget. Sp, SV og Rødt varslet tidlig at de ikke ville stemme for Thommessen etter alle kontroversene han har vært involvert i det siste året. Fredag kontret Arbeiderpartiet (Ap) med å stille Eva Kristin Hansen som motkandidat mot Thommessen.

– Maktarroganse

– Det hadde vært mulig for Høyre å fremme en samlende kandidat, men dette valgte Høyre å overhøre ved å velge Thommessen, uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre fra Stortingets talerstol i forkant av avstemningen. Han beklaget at tradisjonen med at Stortinget enstemmig stiller seg bak presidentskapet, nå brytes.

Aps motkandidat Eva Kristin Hansen fikk 80 stemmer av den rødgrønne opposisjonens 81 stemmer. Tre representanter stemte blankt i den hemmelige, skriftlige voteringen.

Eva Kristin Hansen ble deretter valgt til Stortingets 1. visepresident med 147 stemmer. 22 stemte blankt.

Også Sps parlamentariske leder Marit Arnstad og SV-leder Audun Lysbakken beklaget Høyres valg av presidentkandidat.

– SV var innstilt på å stemme på en president fra Høyre med dagens flertall, og det er ene og alene Høyres ansvar at det ikke blir sånn. Dette vitner om maktarroganse fra Høyre, uttalte Lysbakken.

Byggekontroverser

Høyre valgte tidligere denne uken å slå ring om Thommessen og nominere ham til en ny periode som stortingspresident til tross for den omfattende kritikken han har fått for måten han har skjøttet sitt verv på det siste året.

Et samlet Storting ga før sommeren Thommessen og presidentskapet kraftig kritikk for håndteringen av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget. I løpet av perioden har han fått skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot ham.

I sine innlegg lørdag understreket imidlertid både Marit Arnstad og Audun Lysbakken at motstanden mot å gjenvelge Thommessen, ikke handlet om ham som person.

– Dette handler om rollen og måten den er utøvd på, uttalte Arnstad.