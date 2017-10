Thommessen vil vinne ny tillit ved å gjøre en god jobb

Høyres omstridte presidentkandidat Olemic Thommessen ble gjenvalgt med 86 stemmer under den svært spesielle kampvoteringen i Stortinget lørdag. Eva Kristin Hansen (Ap) fikk 80 stemmer, mens tre representanter stemte blankt i den hemmelige, skriftlige voteringen.

Resultatet betyr at ikke alle de 88 representanter på borgerlig side stemte for Thommessen, slik Høyre hadde håpet på og regnet med.

Ikke på flere tiår har det vært kampvotering om presidentvervet i Stortinget. Sp, SV og Rødt varslet tidlig at de ikke ville stemme for Thommessen etter alle kontroversene han har vært involvert i det siste året. Fredag kontret Arbeiderpartiet (Ap) med å stille Eva Kristin Hansen som motkandidat mot Thommessen.

– Maktarroganse

– Det hadde vært mulig for Høyre å fremme en samlende kandidat, men dette valgte Høyre å overhøre ved å velge Thommessen, uttalte Ap-leder Jonas Gahr Støre fra Stortingets talerstol i forkant av avstemningen. Han beklaget at tradisjonen med at Stortinget enstemmig stiller seg bak presidentskapet, nå brytes.

Også Sps parlamentariske leder Marit Arnstad og SV-leder Audun Lysbakken beklaget Høyres valg av presidentkandidat.

– SV var innstilt på å stemme på en president fra Høyre med dagens flertall, og det er ene og alene Høyres ansvar at det ikke blir sånn. Dette vitner om maktarroganse fra Høyre, uttalte Lysbakken.

Byggekontroverser

Høyre valgte tidligere denne uken å slå ring om Thommessen og nominere ham til en ny periode som stortingspresident til tross for den omfattende kritikken han har fått for måten han har skjøttet sitt verv på det siste året.

Et samlet Storting ga før sommeren Thommessen og presidentskapet kraftig kritikk for håndteringen av budsjettoverskridelsene i forbindelse med ombyggingen på Stortinget. I løpet av perioden har han fått skarp kritikk fra Riksrevisjonen og kontrollkomiteen, og det ble også rettet et mistillitsforslag mot ham.

I sine innlegg lørdag understreket imidlertid både Marit Arnstad og Audun Lysbakken at motstanden mot å gjenvelge Thommessen, ikke handlet om ham som person.

– Flere må ta ansvar

Olemic Thommessen kaller den store motstanden mot ham blant de folkevalgte for «et utgangspunkt for å levere en god jobb».

– Jeg skal være en stortingspresident for alle, og min dør er åpen for alle. Dette er en avstemning som jeg ikke opplever er rettet mot meg personlig, det handler mer om den rollen som vi diskuterer og håndteringen av byggesaken som vi diskuterer, sier Thommessen til NTB.

– Føler du deg urettferdig behandlet?

– Dette er ikke først og fremst et spørsmål om rettferdighet eller ikke. Dette er et spørsmål om å ta det ansvaret som den rollen du har, tilsier. Byggesaken er en sak som har gått gjennom flere presidentskap, som et samlet Storting har vært med på og som har vært behandlet i Stortingets organer, så sånn sett er vi nok flere som må være med på å ta ansvar for det som har skjedd. Men det er klart, er du president, så er du den som fremstår og tar det ansvaret, sier Thommessen.

Én kvinne

Resten av presidentskapet ble valgt etter kampvoteringen om ledervervet. Eva Kristin Hansen blir presidentskapets eneste kvinne og 1. visepresident. Magne Rommetveit (Ap), Morten Wold (Frp), Nils T. Bjørke (Sp) og Abid Raja (V) utgjør resten av presidentskapet.

For Venstres del er det første gang på 59 år at partiet får en representant inn i presidentskapet. Høyre valgte tidligere i uken å gi bort en av sine to plasser i presidentskapet til Venstre som takk for «langt og godt samarbeid», samt for å sikre Venstres støtte til Olemic Thommessen.