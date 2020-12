Nesten alle kommuner mener de er rustet for julekorona-utbrudd – men ikke Suldal

Suldal er en av bare tre kommuner i Norge – av totalt 223 – som mener de er dårlig rustet for å håndtere et eventuelt koronautbrudd i jula.

Ordfører Gerd Helen Bø mener kommunen ikke er særlig godt rustet til å håndtere det, dersom Suldal skulle bli rammet av et koronautbrudd i jula. Foto: Tor Inge Jøssang

NTB

Publisert: Publisert: For mindre enn 1 time siden

Hele 195 kommuner har svart at de er «godt» eller «svært godt» rustet, ifølge TV 2.

Kun Bindal, Suldal og Nore og Uvdal skriver at de er dårlig rustet.

Tidligere har tv-kanalen meldt at 14 kommuner vurderer å teste alle tilreisende til kommunen før jul.

– At vi har såpass få tilfeller, er nok litt flaks. Vi har svart at vi er «dårlig» rustet, men svaret kunne like gjerne vært noe annet. Det er vanskelig å vite hva som vil skje ved et stort utbrudd i jule- og nyttårshelgen, sier Suldal-ordfører Gerd Helen Bø (Sp) til TV2.

I Suldal forklarer de at bemanningen på helligdagene rundt jul og nyttår består av legevakten, pluss en smittesporer i bakvakt.

– Vi er en liten kommune, og det er klart at vi og helsevesenet vårt er sårbare om det kommer et større koronavirusutbrudd, sier ordfører Britt Helstad (Ap) i Bindal.