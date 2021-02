– En klok avgjørelse

Kommisjonen har tatt en klok avgjørelse, sier Viggo Kristiansens forsvarer Arvid Sjødin i en pressemelding.

Foto: Carina Johansen

– Viggo Kristiansen og hans familie er lettet over Gjenopptakelseskommisjonens avgjørelse om å gjenåpne Baneheia-saken. På telefon fra Ila fengsel forteller Kristiansen at han ser frem til en ny rettssak hvor han vil føre bevis for at han ikke var med på barnedrapene. Etter mange års kamp for gjenopptakelse er det naturlig nok dette som står i fokus i dag, sier Sjødin.

I ettertid vil det bli tvingende nødvendig å evaluere selve gjenopptakelses-instituttet for straffedømte i Norge, mener han.

– Dagens avgjørelse viser at Viggo Kristiansen allerede for over 10 år siden burde ha fått gjenåpnet sin sak, dersom kommisjonen hadde utført sine lovpålagte plikter om å undersøke de innklagede forhold. Beslutningen om gjenåpning vil bety at Viggo Kristiansen, etter å ha tilbrakt halve

livet sitt bak murene, omsider kan få en reell anledning til å forsvare og renvaske seg for anklagene - og samtidig kunne etablere seg som vanlig samfunnsborger, om enn med nesten 21 års forsinkelse.

Kommisjonen har tatt en klok avgjørelse. Det er det som er fokus i dag, sier Sjødin.