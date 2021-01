11 meldinger om bivirkninger som kvalme, hodepine og feber: – Viser at den gir kraftig immunsvar, sier Legemiddelverket

Vaksinen mot korona gir kraftigere bivirkninger enn den vi tar mot sesonginfluensa. Men det er ufarlig og går over, sier Legemiddelverket.

Legemiddelverket har mottatt totalt 11 meldinger om bivirkninger fra leger på sykehjem. Totalt har cirka 3000 sykehjemsbeboere fått vaksinen. Foto: Tone Spieler

Tine Dommerud Journalist

Feber, hodepine, uvelhet og kvalme kan bli bivirkninger av vaksinen mot korona som er tatt i bruk i Norge.

Medisinsk direktør Steinar Madsen kan ikke si noe mer konkret om meldingene. De er nå i gang med å se på hver enkelt og innhente informasjon.

– Vi er ikke overrasket over å få en god del meldinger om bivirkninger. Mange bivirkninger kan være ubehagelige, men er ufarlige, sier Madsen.

Kraftigere bivirkninger enn sesonginfluensa

Både vaksinen fra Pfizer Biontech, som er tatt i bruk i Norge, og vaksinen fra Moderna, som ventes å komme til Norge neste uke, gir kraftigere bivirkninger enn det vi er vant med fra for eksempel vaksinen mot sesonginfluensa, ifølge Legemiddelverket.

– Dette viser at vaksinen gir et kraftig immunsvar. Det er forklaringen på at de har god effekt for å unngå covid-19.

Inkludert i de 11 bivirkningsmeldingene er to dødsfall som ble meldt tirsdag. Steinar Madsen presiserer at det hver uke dør 400 beboere på sykehjem.

– Vi har ingen holdepunkter for å tro at det er sammenheng mellom vaksinen og dødsfallene. Men vi ber leger melde om alle bivirkninger, selv om det er en liten mistanke om en sammenheng med vaksinen.

De avdøde var eldre med underliggende sykdommer

Legemiddelverket henter nå inn informasjon om de to pasientene for å kunne vurdere årsaken til dødsfallene.

– Begge disse to var eldre mennesker med underliggende sykdommer.

I de kliniske studiene ble ikke vaksinene prøvet ut på personer over 85 år. Steinar Madsen tror ikke det er av betydning.

– Det er rimelig å tro at vaksinen virker på samme måte på dem som er over 85, som for eksempel dem på over 75.

Steinar Madsen sier Legemiddelverket vil være åpen på bivirkningsmeldingene.

– Vi venter at det vil komme inn flere tilfeller der pasienten er vaksinert og dør, uten at det er en sammenheng, kun et tilfeldig sammenfall i tid.