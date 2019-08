– Landsstyret i Frp har sluttet seg til avtalen. Denne skissen vil begrense bompengebelastningen for bilistene, bekrefter Siv Jensen på en pressekonferanse søndag ettermiddag.

– Nå er det opp til de tre andre partiene å vurdere skissen som ligger på bordet, sier Jensen.

– Vi kommer ikke til å forhandle mer. Dette er avtalen vi støtter, sier nestleder Sylvi Listhaug.

Ifølge TV2 sier imidlertid Venstres leder Trine Skei Grande nei til skissen.

– Jeg vet at Venstre ikke er enig i innholdet i skissen. Hvis et av partiene ikke er enig i avtalen, er dette et spørsmål statsministeren må ta stilling til, sier Siv Jensen.

– Vi har hatt krevende samtaler om dette lenge, og Frps landfsstyre har en nøktern begeistring til denne skissen. Men dette er et godt skritt i riktig retning, mener Jensen.

Heiko Junge / NTB scanpix

– Haster

Frps stortingsrepresentant Roy Steffensen, som også sitter i landsstyret, har for lengst gitt uttrykk for at det haster for Frp å få landet saken. Han gjentok advarselen søndag.

– Det haster med en løsning, for forhåndsstemmingen er godt i gang, sier han til NTB.

Allerede i helgen antas over 25.000 mennesker bare i Oslo å ha forhåndsstemt i kommunevalget, som dermed for lengst er i gang. Selve valgdagen er 9. september.

– Jeg har ingen forventninger om å få en endelig avtale på bordet i dag, men regner med Siv til slutt klarer å levere på noe som gir redusert bompengebelastning for bilistene, sa Steffensen før møtet.

Verken Jensen eller andre sentrale Frp-ere hadde noe særlig å si til et fulltallig pressekorps, utover at de var spente på hva partiledelsen hadde å si.

– Landsmøtet vedtok enstemmig at vi burde erstatte bompenger med noe økt oljepengebruk, sa partinestoren Carl I. Hagen.

Seks krav

Det ekstraordinære landsstyremøtet startet på partikontoret i Oslo klokken 13, og var en oppfølging av et ekstraordinært landsstyremøte i juni om bompenger.

Da fremsatte Frp seks krav for å få ned bilistenes bompenger, nemlig å stoppe nye bypakker, endre nullvekstmålet, slette bompengegjeld, kutte kostnader i eksisterende bypakker, stille strengere krav til lokale bidrag i byene og si nei til veiprising.

Selv om partilederne fra Høyre, KrF, Venstre og Frp ennå ikke har kunnet presentere noen overenskomst, finner Frp likevel behov for å «orientere om status» i samtalene, ifølge statssekretær Atle Simonsen (Frp) i Finansdepartementet.

Frps krav har ført partiet på kollisjonskurs med Venstre, som i hele sommer har stått knallhardt på at regjeringsplattformen ligger fast.

Venstres Sveinung Rotevatn, som er statssekretær i Klima- og miljødepartementet og sitter i partiets sentralstyre, slo lørdag fast overfor NTB at det er uaktuelt med tiltak som fører til økt trafikk og utslipp i byene.

– Tvert imot går Venstre til valg på å bygge ut mer kollektivtrafikk og å senke billettprisene, sa han.