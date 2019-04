Mann (21) dømt til fem måneders fengsel for bildrap

KRISTIANSAND/MANDAL: Den 15. april i fjor mistet 21-åringen kontrollen på kjøretøyet og krasjet med en bil i motgående felt ved Mones utenfor Mandal.

I bilen som ble truffet, satt Synnøve Fardal (70) og hennes ektemann (68). Førstnevnte omkom etter sammenstøtet, mens ektemannen ble skadet for livet.

Ett år etter ulykken er dommen klar. Kristiansand tingrett har dømt 21-åringen til fem måneders fengselstraff for uaktsomt drap, og tap av førerkortet i fire år.

Han må også betale totalt 625.000 kroner i oppreisning til ektemannen og etterlattes familie, i tillegg til utgifter for begravelsen.

Kjørte i 91 km/t

Tekniske undersøkelser på ulykkesstedet viste at hastigheten var minst 91 kilometer i timen ved kollisjonen. Fartsgrensa på stedet er 60 kilometer i timen.

I forkant av ulykken hadde 21-åringen vasket bilen, en BMW, på YX-stasjonen på Mones. Ulykken skjedde på E 39 mellom Mones og Ulvegjelet, bare noen hundre meter etter at mannen hadde svingt ut på veien.

20-åringen fikk skrens på bilen i en slak venstresving. Han skrenset videre fra utgangen av svingen, kom over i motgående felt og traff fronten på den møtende bilen med sin høyre side, der Fardal satt på passasjersiden.

Les også:

Google Earth

Påstand om seks måneders fengsel

I straffesaken la påtalemyndigheten ned påstand om seks måneders ubetinget fengsel, og tap av førerkort i fire år. Aktor Ole Martin Paulsen begrunnet påstanden med høy fart og uaktsom kjøring.

I Kristiansand tingrett i starten av april forklarte mannen at han skulle se etter brillene i bilen like før det smalt.

Det var en angrende 21-åring som vitnet foran avdødes familie.

– Det er det verste jeg kunne tenkt meg å ha gjort, sa mannen på spørsmål fra sin forsvarer om han ønsket å si noe om dødsulykken.

Formildende dom

– Hva tenker du om at du kan få fengselsstraff?

– Det er ikke så farlig. Jeg må ta straffa for det jeg har gjort, sa mannen i retten.

Siktedes forsvarer, Eirik Ramsland, ba om at straffen måtte settes til fem måneders fengsel. Han ble dermed hørt av retten.

«I formildende retning har retten lagt vekt på at tiltalte har erkjent straffskyld for samtlige forhold i tiltalebeslutningen. Tiltaltes skylderkjennelse har både hatt en prosessøkonomisk betydning, men også en betydning for fornærmede og de etterlatte, idet tiltalte har påtatt seg ansvaret for ulykken», heter det i dommen.

Les også:

Slapp å betale saksomkostninger

Den unge mannen ble ikke dømt til å betale saksomkostningene.

«Det bemerkes at det som en hovedregel bør idømmes saksomkostninger i straffesaker. Med henvisning til tiltaltes økonomi, dommens resultat og idømmelse av oppreisningserstatninger, finner retten ikke grunnlag for å idømme saksomkostninger», står det i dommen.

70-åringen som døde i ulykken etterlot seg tre voksne barn, barnebarn og oldebarn.

LES ALT OM DØDSULYKKEN HER: