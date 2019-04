Voldsoffer i Stavanger skal ha kranglet med siktede

Det verserer et videoopptak av 22-åringen mens han krangler med ungdomsgjengen inne i en storkiosk i Stavanger sentrum, melder NRK. Videoopptaket viser angivelig foranledningen til voldsangrepet som ble filmet bare minutter senere. Et opptak av angrepet, som ble delt av offerets far, viser at en 18-åring slår 22-åringen i bakken ved torget i Stavanger.

– Vi er kjent med den andre videoen også. I den videre etterforskningen vil vi få avklart hvilken kontakt det var mellom den siktede og fornærmede i forkant av voldsepisoden, sier politiadvokat Stian Eskeland i Sørvest politidistrikt.

Arvid Sjødin, som er bistandsadvokat for 22-åringen mener krangelen har liten eller ingen betydning for straffesaken. Provokasjonen krangelen eventuelt medfører, er langt fra grov nok, mener advokaten.

Han poengterer dessuten at klienten trakk seg unna krangelen i kiosken og gikk ut.

– Da 18-åringen senere kom bort til ham på utsiden, var han helt uforberedt på å bli slått, sier Sjødin.

Gjerningspersonen har meldt seg for politiet, og han er siktet for kroppskrenkelse. Tirsdag ble det klart at også mannen som filmet voldsangrepet – en 23-åring som hevder han ikke har noen relasjon til verken offer eller gjerningsmann – er identifisert.