Julian Assange i orasje kjortel med hette over hodet. På brystet har han et skilt der det står «Free press». Kortet er også formet som et kikkertsikte.

Dette skriver bt.no.

Bildet har påskriften «If you tolerate this. Who will be next?»

Under Assange sitter to figurer i svart-hvitt med bøyde hoder. En av dem forestiller den amerikanske frihetsgudinnen.

Kristin Jansen

Bildet er signert gatekunstneren AFK. Han har hengt opp bildet på nøyaktig samme veggen som den korsfestede Sylvi Listhaug var plassert for et drøyt år siden.

NRK har møtt kunstneren bak signaturen. Han forklarer hvorfor han har hengt opp bildet.

– For å prøve å illustrere hva råkjøret mot Assange egentlig handler om og hva som står på spill for oss alle hvis vi lar USA kriminalisere varsling av menneskerettighetsbrudd, sier kunstneren til NRK.

Han håper at bildet bidrar til refleksjon rundt hvor viktig det er å beskytte pressefriheten, varslere og journalister.

– Forhåpentligvis vekker det debatt og ideelt sett handling fra folk med mer innflytelse en meg, sier han videre.