Slik skal Rødt vinne byene: Lover solide kutt i politikerlønna

– Stavanger har vært høyrestyrt i snart 25 år. Det har utviklet seg en ukultur der politikerne har bevilget luksuslønninger til seg selv, sier Kristjansson til NTB.

Han viser til at ordføreren i dag tjener 1,6 millioner kroner i året, mens rådmannen har 1,4 millioner.

– Sinnssykt

– Det er helt sinnssykt. Dersom jeg blir ordfører, skal jeg ikke ha mer enn 500.000, lover Kristjansson, som også lover at kommunetopper vil måtte belage seg på saftige lønnskutt dersom han kommer i maktposisjon.

– Dette må vi som politikere ha vett til å gjøre, sier den tidligere Klassekampen-redaktøren

Men selv om Rødt ser ut til å kunne gjøre et brakvalg til høsten, er utsiktene i Stavanger så langt heller dårlige. På den siste lokale målingen er Frp dobbelt så store som Rødt med 8,6 mot 4,3 prosent, mens Høyre er desidert størst.

Rødts plan for å sikre flertall for venstresida er å ta velgere fra sofaen og fra Frp.

Bompenger

I kampen om byene har Rødt har pekt ut Frp til hovedmotstander. Slaget vil blant annet stå om det som trolig blir en av hovedsakene i kommunevalget: Bompenger.

Kristjansson må vedgå at Rødt har stemt ja til flere bompengeprosjekter i Stavanger tidligere, men det vil det bli slutt på, lover han.

– Vi kommer også til å si nei til flere veiprosjekter, som jo vil trenge bompengefinansiering for å utløse støtte fra staten og Frps samferdselsminister, sier han.

Velferd kampsak

De siste årene har kampen mot velferdsprofitører vært Rødts store hovedsak. Også her vil partiet føre en høylytt krangel med Frp.

– Nå som Frp løfter kommersielle i velferden fram som en kampsak, blir de våre naturlige motstandere i lokalvalgkampen i høst, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes til NTB.

På Frps landsmøte for noen uker siden ble det partiet kaller velferdsentreprenører – som Rødt omtaler som velferdsprofitører – løftet fram som et satsingsområde for partiet.

Leder før oppløpet

I flere større byer har Rødt allerede passert Frp på lokale målinger, deriblant Oslo, Trondheim, Bodø og Bergen. På en måling som Norstat gjorde for NRK og Aftenposten i Oslo i april, får Rødt 7,2 og Frp 5,7 prosent oppslutning.

I Bodø er partiet det tredje største, etter Høyre og Ap, ifølge en meningsmåling i slutten av april. Varaordfører Synne Bjørbæk mener Rødts framgang i Nord-Norge først og fremst skyldes at partiet er det tydeligste på venstresida.

– Vi slåss mot velferdskutt og privatisering og har greid å bli veldig synlige, sier hun og viser til at Rødt nylig stemte mot å gi 100 millioner for å realisere et hotellprosjekt i Bodø.

– Jobber annerledes

– Det er jo veldig merkelig at når en alenemor med funksjonshemmede barn trenger ekstra bistand, så finnes det ikke penger, mens millionene sitter løst når det gjelder Artic Race eller det kommer en kjekkas som vil bygge hotell, sier hun.

– Jeg tror også at Rødt jobber litt annerledes enn andre partier. Vi strekker oss veldig langt for å hjelpe folk som kontakter oss og tar ombudsrollen alvorlig, sier Bjørbæk.