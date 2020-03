Sykehusleder: – Unge og friske rammes blindt

Flertallet av dem som rammes av koronaviruset, er eldre og personer med kroniske sykdommer, men også unge, friske rammes, også i alvorlig form.

Også unge, friske kan blir alvorlig rammet av koronaviruset. Leder for medisinsk intensivavdeling ved Ullevål sykehus, Dag Jacobsen, sier sykdommen rammer blindt. Foto: Illustrasjonsfoto: Heiko Junge / NTB scanpix

NTB

Torsdag skrev VG at 11 pasienter under 50 år ligger til intensivbehandling med koronasmitte ved norske sykehus. To av pasientene er under 24 år.

Leder for medisinsk intensivavdeling ved Ullevål sykehus, Dag Jacobsen, mener nye data fra USA, Danmark og Norsk intensivregister om sykehusinnlagte pasienter er foruroligende, skriver Aftenposten.

– Det som er nytt, er at også yngre, friske får sykdommen. Også i alvorlig form, slik at de må ha hjelp av respirator. Det er fortsatt sånn at eldre og de med kroniske sykdommer er overrepresentert. Men nå ser vi at unge og friske rammes blindt, sier Jacobsen til avisen.

– Dette må vi få ut og gjøre kjent i befolkningen slik at de unge også forstår at de må ta sine forholdsregler. De har til nå levd i et slags fristed, men det må det bli slutt på, sier han.

Ingen egne tiltak

Jacobsen forventer at helsemyndighetene vil gå ut med skjerpende råd til unge i befolkningen, men Helsedirektoratet vil ikke innføre spesielle tiltak mot ungdommen. Assisterende helsedirektør Espen Nakstad begrunner det med at man vet mye om de som er blitt syke.

– Mange av de syke er smittet i Nord-Italia og Østerrike. Alle aldersgrupper kan bli smittet av dette, og vi har hele tiden visst at også ungdom og unge voksne kan bli syke. Men det er ingen tvil om at de tåler sykdommen bedre enn de eldste, sier Nakstad til Aftenposten.

– Ikke uovervinnelige

Fredag advarte Verdens helseorganisasjon (WHO) verdens unge mot å tro at koronaviruset bare rammer eldre.

– Dere er ikke uovervinnelige. Dette viruset kan sende dere på sykehus i ukevis og til og med drepe dere, sa WHO-sjef Tedros Adhanom Ghebreyesus.

Pandemien krever ikke bare samarbeid over grensene, men også samarbeid mellom generasjonene, understreker Tedros, som takker unge som beskytter eldre ved selv å ta forholdsregler.

– Jeg er takknemlig for at så mange unge sprer ordet og ikke viruset, sier WHO-sjefen.