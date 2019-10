Isbryter går for egen maskin etter mayday-melding

Hovedredningssentralen Sør-Norge mottok mayday-melding fra isbryteren klokken 6.36 tirsdag.

– Isbryteren har fått start på motor igjen og fortsetter nordover for egen maskin. Ikke lengre behov for assistanse. HRS Sør-Norge avslutter redningsoperasjon og takker alle ressursene for god bistand, skriver HRS Sør-Norge på Twitter.

Det blåste full storm i området. Sentralen avventet et værvindu tirsdag ettermiddag for å iverksette sleping mot land, men båten fikk kort tid senere start på to av fire maskiner. Siden har den russiske isbryteren fått normal maskinfunksjon.

Båten var på vei nordover langs kysten da maskinene stanset.