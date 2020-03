Latterliggjør Solbergs «gladnyhet». Sykepleierforbundet går hardt ut mot regjeringens nødrespirator

Både leger og sykepleiere reagerer på regjeringens nye nødrespirator. – Det fremstilles som langt viktigere enn det er, sier lederen for Sykepleierforbundet.

Sykepleierforbundet er kritisk til regjeringens nye respiratorer, som er utviklet av Laerdal Medical og Servi AS i samarbeid med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI). Foto: Laerdal Medical

– Er dette en tidlig aprilsnarr, spør Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet, etter at statsminister Erna Solberg (H) tirsdag offentliggjorde at regjeringen har bestilt 1000 nødrespiratorer som Laerdal Medical og Servi AS har utviklet sammen med Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– Jeg har en god nyhet, sa statsministeren.

Solberg og regjeringen har derimot misforstått den største utfordringen, mener Larsen.

– For det første så er hovedproblemet mangel på intensiv- og anestesisykepleiere og leger med riktig kompetanse til å ta i bruk respiratorer, sier hun.

For det andre peker hun på at alt tyder på at nødrespiratoren ikke er hensiktsmessig til bruk på koronasyke pasienter.

Minutter etter at Solberg hadde presentert nyheten om nødsrespiratorene, begynte meldingene å renne inn hos Larsen. De kommer fra bekymrede og sjokkerte spesialsykepleiere og leger.

– Pasienter smittet av korona får symptomer knyttet til lungene. Da må de ligge på en spesiell måte. Dette er ganske langt fra det som kan kalles en respirator. Dette er en maskin som trykker på en Lærdalsbag. En maskin som kunne ha blitt funnet opp i 1950 og kanskje hjulpet poliopasienter, sier hun.

– Man benytter seg ikke av håndventilering lenger enn nødvendig, legger hun til.

Lill Sverresdatter Larsen, leder i Sykepleierforbundet, reagerer på regjeringens presentasjon av de nye nødrespiratorene tirsdag. Foto: Dan P. Neegaard

Sykepleierforbundet: «Kunnskapsløshet forkledd som handlingskraft»

Lederen for Sykepleierforbundet peker på at pasienter som er smittet med covid-19, trenger intensivbehandling, og at det er spesielt utfordrende på grunn av at de utvikler en betennelsesutløst lungesvikt.

Hun reagerer på måten regjeringens nødrespirator ble presentert av statsministeren tirsdag.

– Det blir fremstilt som langt viktigere enn det faktisk er. Det er bra at flere institutter går sammen for å utarbeide medisinske verktøy. Men det hjelper ikke når man ikke har folk til å operere dem og den ikke kan brukes på koronasyke pasienter.

Hun utdyper irritasjonen i et innlegg på forbundets nettsider titulert «Kunnskapsløshet forkledd som handlingskraft». Regjeringen kan sette inn 10.000 nye respiratorer, men det vil fortsatt ikke gjøre noe med den manglende fagkompetansen, sier hun.

– Den manglet før koronakrisen inntrådte. Det vi mangler, er riktig smittevernutstyr, særlig for dem som jobber med anestesi og på intensivavdelingene. Dette må på plass, sånn at de sykepleierne og legene med riktig kompetanse ikke blir syke, sier Larsen.

Aftenposten har tirsdag kveld bedt Helse- og omsorgsdepartementet om en kommentar. Men departementet har så langt ikke besvart Aftenpostens henvendelse.

Aftenposten har også forsøkt å få en kommentar fra Tore Lærdal, administrerende direktør i Laerdal Medical, et av selskapene som har vært med på utviklingen av nødrespiratoren. Han har så langt ikke besvart Aftenpostens henvendelse.

– Grunnen til at jeg har bestemt meg for å være med på dagens pressekonferanse, er fordi jeg har en god nyhet, sa statsminister Erna Solberg (H) innledningsvis under pressekonferansen tirsdag. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix

Anestesilege og overlege på Rikshospitalet, Jon Henrik Laake, reagerer også på regjeringens nyhet tirsdag. Han skriver på Twitter at det primært fremstår som et tiltak for Laerdal Medical, ikke for dem som er syke.

Det har ikke lykkes Aftenposten å komme i kontakt med Laake tirsdag kveld.