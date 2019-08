Helikopteret styrtet i Kvenvik-området, sørvest for Alta, lørdag ettermiddag. Den første meldingen om ulykken kom klokka 17.06 lørdag ettermiddag.

– Klokken 18.30 er status at fire personer er bekreftet omkommet, én person er skadd og blir fløyet til UNN (Universitetssykehuset Nord-Norge, red.anm.), mens den siste av de seks ikke er gjort rede for ennå, melder Hovedredningssentralen Nord-Norge.

Kritisk og ustabil

Den skadde behandles i Tromsø.

– Tilstanden til denne mannen er kritisk og ustabil, opplyser pressevakt Jan Fredrik Frantzen ved UNN til Aftenposten.

Det pågikk lørdag kveld leting etter personen som ikke er gjort rede for, men dette er avsluttet for kvelden, ifølge TV 2.

Røde Kors, samt mannskaper med hunder deltok i leingen.

– Norske Redningshunder bistår med to redningshunder i forbindelse med helikopterstyrten. De blir fraktet ut med et Sea King-redningshelikopter til ulykkesstedet, meldte organisasjonen på Twitter.

Konsertene avlyst

Ulykken skjedde i forbindelsen med festivalen Høstsprell, som har tilbudt de besøkende helikopterturer for å se området fra lufta for 500 kroner per person.

– Kveldens konserter er avlyst på grunn av helikopterulykken. Det er dypt tragisk, det som har skjedd, og vi er alle i sjokk. Festivalledelsen har nå fokus på å ivareta våre gjester og involverte her på festivalen på best mulig måte. Festivalledelsens tanker går nå til pårørende, skriver Høstsprell på Facebook.

De som ønsket å være sammen på området lørdag kveld, fikk mulighet til det, og et kriseteam fra Alta kommune er tilgjengelig.

Åpen kirke

Nordlyskatedralen er åpen for dem som ønsker å snakke med noen. Det er opprettet en pårørendetelefon med nummer 902 37 092.

Festivalen Høstsprell skulle ha hatt to konserter lørdag, med Too Far Gone og Intrigue. Ingen av artistene skal ha vært involvert i ulykken.

– De har fløyet, og de skal ikke være innblandet i ulykken, sier Too Far Gones manager, Per Evjen, til TV 2.

– Vi er ikke involvert i dette, og det er ingen av de andre bandene heller, sier gitarist Geir Karikoski i Intrigue, til kanalen.

Tilhører Helitrans

Helikopteret tilhører selskapet Helitrans og har operert fra Alta.

– Et redningshelikopter fra Banak og et ambulansehelikopter fra UNN i Tromsø ble sendt mot stedet. Lokale ressurser ble også mobilisert og sendt inn mot stedet. Et sivilt helikopter var i området og kunne bekrefte havariposisjonen, opplyser Hovedredningssentralen.

Helitrans satte lørdag kveld i gang med sitt katastrofe- og pårørendearbeid, og de bruker blant annet sine helikoptre til å hente inn medlemmene i beredskapsorganisasjonen.

– Mediepresset er stort, og de ber om forståelse for at de har svært redusert kapasitet til å håndtere mediene nå, melder Hovedredningssentralen på vegne av selskapet.

Til NRK opplyser Hovedredningssentralen at helikopteret er av typen AS 350.