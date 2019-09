Politi og havarikommisjon starter undersøkelser i Alta

Etter at den siste av de seks i helikopteret var blitt funnet og redegjort for lørdag kveld, ble det satt opp vakthold ved vraket ved fjellet Skoddevarre i Alta. Søndag morgen vil etterforskere starte arbeidet med å finne årsaken til den tragiske ulykken.

– Kriminalteknikere fra politiet og tre eksperter fra Kripos vil i tillegg til personer fra havarikommisjonen være med opp til stedet der helikopteret ligger, opplyser operasjonsleder Leo Johansen i Finnmark politidistrikt til NTB søndag morgen.

Hovedredningssentralen for Nord-Norge har bekreftet at fire personer omkom, og én person ble kritisk skadd etter ulykken som skjedde i Kvenvik-området, sørvest for Alta, ved 17-tiden lørdag ettermiddag. Det var i alt seks personer i helikopteret, men den siste ble det opplyst var redegjort for ved 20.40-tiden lørdag kveld, meldte VG sent lørdag kveld.

Festivalen avlyst

Ulykken skjedde i forbindelsen med at det under festivalen Høstsprell, ble tilbud de besøkende helikopterturer med selskapet Helitrans for å se området fra lufta for 500 kroner per person. De planlagte helikopterturene ble etter hva festivalen selv opplyste om på Facebook-siden, forsinket med en time til klokka 16. En time senere var flere vitner til ulykken.

– Vi fulgte med helikopteret som svirret rundt, og plutselig ser vi at det flyr rett i fjellet, forteller Gørill Føleide til NRK.

Hun var sammen med mannen og tre andre venner ute og spilte golf på Kvenvikmoen da ulykken skjedde.

– Det begynte å brenne og vi skjønte at vi hadde vært vitne til noe vi ikke hadde lyst til å være vitne til. Det var helt forferdelig å se, sier Føleide.

Etter ulykken ble festivalen avlyst.

– Kveldens konserter er avlyst på grunn av helikopterulykken. Det er dypt tragisk, det som har skjedd, og vi er alle i sjokk. Festivalledelsen har nå fokus på å ivareta våre gjester og involverte her på festivalen på best mulig måte. Festivalledelsens tanker går nå til pårørende, skrev ledelsen for festivalen på Facebook.

Kommunen mobiliserte

Også det kommunale kriseteamet i Alta kommune ble etablert lørdag kveld.

– Det er en trist dag, det finnes ikke ord som kan beskrive det jeg føler nå. Nå skal vi vise den varmen som bor i Alta-samfunnet og slå ring om de berørte. Denne ulykken preger hele lokalsamfunnet og vil gjøre det i lang tid. I dag har vi hovedfokus på dem som er rammet, uttalte ordfører Monica Nielsen.

Søndag kveld blir Nordlyskatedralen i Alta holdt åpent fra klokka 18 for dem som ønsker å samles der eller som har behov for å snakke med noen.