Siv Jensen ber Finanstilsynet om å vurdere kravene til boliglån

Finansdepartementet har mandag sendt brev til Finanstilsynet, hvor departementet ber om en vurdering om forskriften bør videreføres, og i så fall om den bør endres.

Tilsynet skal se på utviklingen i gjeldssituasjonen blant norske husholdninger og i bolig­prisene, og hvordan boliglånsforskriften har påvirket denne utviklingen.

– Vi ber om en vurdering av hvordan forskriften har påvirket bankenes utlåns­praksis og hvilke virkninger de særskilte kravene i Oslo har hatt, står det.

Tilsynet skal hente inn vurderinger og faktagrunnlag fra Norges Bank.

Departementet fastsatte 15. juni 2015 en midlertidig boliglånsforskrift, som trådte i kraft 1. juli 2015 og gjaldt fram til 31. desember 2016.

Forskriften har senere blitt endret og videreført to ganger. Det er da vanlig at Finansdepartementet ber om Finanstilsynets råd, uten at det er noen automatikk i at departementet faktisk følger disse rådene, ifølge E24.

Departementet ber om Finanstilsynets svar innen 10. september 2019.