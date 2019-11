Flertall på Stortinget sier nei til et tredje kjønn

– Vi har avklart at vi ikke vil stemme for et tredje kjønn, sier Grunde Almeland, familietalsperson for Venstre til Dagen.

Saken om et tredje kjønn har vært oppe til votering i Stortinget hvert år de siste årene. I 2016 tok Venstre initiativ til å innføre et tredje kjønn, men fikk bare støtte av SV og MDG.

En av forslagsstillerne, Une Bastholm (MDG), mener en tredje kjønnskategori er nødvendig for å «sikre at personer som ikke føler seg som menn eller kvinner (ikke-binære mennesker), skal få identiteten sin respektert».

– Venstre er prinsipielt for et tredje kjønn. Det er noe vi kjemper for, og noe jeg personlig ønsker sterkt, sier Almeland.

KrF og Frp vil også stemme nei til forslaget om et tredje kjønn. Høyre peker på at de ikke har tatt politisk stilling til saken i partiprogram eller prinsipprogram.