Eirik Jensen: – Konsekvensene er ganske fatale hvis vi ikke når fram

– Det er noe som ligger i bakhodet. At konsekvensene er ganske fatale hvis vi ikke når fram. Det gjør noe med motivasjonen, man merker mer at man må jobbe. Og man må også være pedagogisk på høyden for å få folk til å henge med, sa Eirik Jensen til NRK før rettssaken startet i Borgarting lagmannsrett.

– Godt forberedt

Han sier han har jobbet mye med å forberede seg til saken.

– Vi har jobbet med en del ting som vi mener er sentralt. Vi har jobbet med Cappelens påstander. Med tidslinjer. Vi har jobbet med tekniske ting. Vi har stort sett fokusert på det saken er bygd opp på, sa Jensen, som stilte i retten i rosa skjorte, uten sin sedvanlige skinnjakke.

Rettssaken startet onsdag klokka 9 og skal etter planen vare til mars neste år. Etter at retten var satt, sa Jensen at han nektet straffskyld.

I Oslo tingrett i 2017 ble Eirik Jensen funnet skyldig i både korrupsjon og medvirkning til smugling av nesten 14 tonn hasj. I lagmannsretten i januar i år ble han frikjent av juryen for hasjsmuglingen, men funnet skyldig i korrupsjon. Fagdommerne satte imidlertid kjennelsen til side, og saken skal derfor nå behandles på nytt.

Mindre interesse

Jensens forsvarerteam består denne gangen av John Christian Elden, Sidsel Katralen og Arild Holden, som var med i første, men ikke i forrige runde.

Aktoratet består som før av Jan Egil Presthus og Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker, samt statsadvokat Lars Erik Alfheim.

Rettssaken ledes av lagdommer Halvard Leirvik.

Interessen for saken ser ut til å være noe mindre enn i de foregående rettssakene. Utenfor Oslo tinghus var det ingen kø da saken startet, og kun en skoleklasse samt en et tjuetall interesserte hadde tatt plass på tilhørerbenkene.