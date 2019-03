Aker skal investere 38 milliarder i Ghana

Det bekrefter selskapet, der Aker og Kjell Inge Røkke gjennom The Resource Group TRG AS eier halvparten hver, i en børsmelding torsdag.

– Dette er en stor dag for Aker Energy og våre partnere. Etter en enorm laginnsats og sterkt samarbeid med partnere og ghanesiske myndigheter, har vi nå overlevert en helhetlig plan for utvikling og drift, sier Aker Energy-sjef Jan Arve Haugan i meldingen.

– Planen vil, for den er godkjent, sikre en effektiv utvikling og produksjon av Pecan-feltet og videre optimisme for Deepwater Tano/Cape Three-blokken på en måte som vil skape verdier for Ghanas befolkning, oss og våre partnere, fortsetter han.

Les også:

Investerer milliarder

Utbyggingsplanene ble levert til Ghanas energiminister John Peter Amewu, som er svært fornøyd med å ha nådd det han betegner som en milepæl. Han sier at Pecan-feltet, som blir det fjerde produserende oljefeltet offshore i Ghana, vil komme folket i Ghana sterkt til gode.

Ifølge børsmeldingen vil Aker Energy investere rundt 4,4 millioner dollar på utviklingen og utbyggingen i første fase av Pecan-feltet, som ligger omtrent 166 kilometer sørvest for Takoradi i Ghana.

Det tilsvarer 38 milliarder norske kroner.

344 millioner fat

Det anslås at hovedfeltet har en størrelse på 450 til 550 millioner fat oljeekvivalenter, men ifølge selskapet anslås det at 344 millioner fat olje fra et produksjonsskip vil utvinnes i den første fasen. Det er ventet at platåutvinningen vil være på 110.000 fat per dag. Produksjonen fra feltet er ventet å pågå i mer enn 25 år.

Dersom feltet bygges videre ut, mener selskapet at feltets volum da har potensial til å øke til 600-1.000 millioner fat.