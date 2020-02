Faktisk.no: Nei, Nasa har ikke visst siden 1958 at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt

Nei, Nasa har ikke visst siden 1958 at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt

Publisert: Publisert: Nå nettopp

Morten Langfeldt Dahlback

Faktisk.no

«NASA HAR VISST DET SIDEN 1958. DEN GLOBALE OPPVARMINGEN ER IKKE MENNESKESKAPT. »

Erik Strandhus, 31.08.2019

Bestefars Klimasannhet

Nasa «vet» ikke at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt. Artikler på Nasas egne nettsider sier at klimaendringene vi ser i dag ikke kan forklares uten å vise til menneskelig aktivitet. Blogginnlegget der det påstås at Nasa vet at den globale oppvarmingen ikke er menneskeskapt, lenker til en artikkel på Natural News der påstanden fremsettes. Artikkelen viser til Milankovic-teorien, som beskriver hvordan endringer i jordens bane rundt solen påvirker temperaturen. At jordens bane rundt solen har innvirkning på klimaet, er etablert kunnskap innenfor klimaforskning. Teorien er ikke i strid med at menneskelig aktivitet kan føre til global oppvarming. Natural News er kjent for å spre konspirasjonsteorier og feilinformasjon, blant annet om klima. Artikkelen det vises til har blitt tilbakevist gjentatte ganger.

Et blogginnlegg med tittelen «NASA HAR VISST DET SIDEN 1958. DEN GLOBALE OPPVARMINGEN ER IKKE MENNESKESKAPT. DE HAR LØYET PÅ ORDRE FRA POLITIKERNE. NÅ TRENGER DE IKKE DET LENGER.» har fått stor spredning i sosiale medier etter at det ble publisert 31. august 2019.

Innlegget stammer fra bloggen «Bestefars klimasannhet», som drives av nordmannen Erik Strandhus. Blogginnlegget består av tittelen, en lenke til en artikkel på nettstedet Natural News , samt et utdrag fra artikkelteksten.

Innlegget til Strandhus har samlet blitt delt over 9000 ganger. Det har fått 31 046 reaksjoner og 8046 kommentarer. Etter at Faktisk.no tok kontakt med Strandhus, har han slettet innlegget.

Ifølge analyseverktøyet Crowdtangle er artikkelen fra Natural News delt over 830 000 ganger på Facebook på verdensbasis, og den har også fått mer enn 2,14 millioner reaksjoner.

Stemmer det at Nasa har visst siden 1958 at klimaendringene ikke er menneskeskapt? Det skal vi se nærmere på i denne faktasjekken.

Strandhus beskriver bloggen sin som følger:

– Våre barn og barnebarn fortjener å vite sannheten. Solens syklus bestemmer klima som den har gjort i millioner av år. Vi er på vei inn i en Mini-Istid. Det blir kaldere og mere snø i store deler av verden og mange land får mer regn, tørke, flom, vulkanutbrudd, jordskjelv osv. Følg med bloggen og forbered dere på en kaldere verden.

Faktisk.no tar kontakt med Strandhus for å spørre hva han bygger påstanden i blogginnlegget på. I en Facebook-melding skriver han:

– Det om NASA var fra den artikkelen, men jeg har vel lest noen tusen artikler fra alle hold og tviler ikke på den.

Strandhus skriver også at det er «tragisk» at så mange tror på at global oppvarming er menneskeskapt. Han fortsetter:

– Jeg kommer med et innlegg om Nordpolen der isen vokser så det knaker. Tusenvis sa at den ville smelte og media og presse har hevdet det i flere år. Skal dere ikke sjekke alle dem, for isen er der enda?

Natural News viser til en Nasa-artikkel fra 2000 som omtaler den såkalte «Milankovic-teorien». Denne teorien ble utarbeidet av den serbiske geofysikeren Milutin Milankovic rundt 1920-tallet.

Ifølge Milankovic-teorien vil endringer i jordens bane rundt solen, samt i jordens akse, påvirke den globale temperaturen. Teorien var ment som en forklaring på hvorfor istider oppstår.

Ifølge Natural News viser denne teorien at klimaendringene ikke kan skyldes menneskelig påvirkning, og at Nasa vet dette.

Artikkelen Strandhus lenker til, har blitt faktasjekket flere ganger, blant annet av Climate Feedback , AFP Fact Check og Snopes . Alle konkluderer med at innholdet i artikkelen er klart feilaktig.

Flere forskere som har uttalt seg om Natural News-artikkelen til Climate Feedback og AFP, understreker at temperaturendringer som finner sted som en følge av jordens bane rundt solen, skjer betydelig langsommere enn de endringene vi kan observere i dag. Videre sier de at «fingeravtrykket» fra den typen oppvarming Natural News viser til ikke stemmer overens med hvordan klimaendringene finner sted.

Shaun Lovejoy, som er professor i fysikk ved McGill University, sier til AFP Fact Check at endringene i jordens bane rundt solen er så små at de fremstår som mikroskopiske, med mindre man ser på perioder på flere tusen år.

Lovejoy sier også:

– I løpet av 100 000 år kunne disse endringene føre til en temperaturendring på to grader celsius. For øyeblikket ser vi på en endring på 1,1 grader Celsius i løpet av 100 år, omtrent 500 ganger raskere.

Timothy Osborn, som er professor og forskningsleder for klimaforskningsgruppen ved University of East Anglia, avviser overfor Climate Feedback at endringer i jordens bane rundt solen kan forklare klimaendringene.

Hvis det kun var solen, ikke klimagasser, som forårsaket klimaendringene, ville vi ha sett en oppvarming av både stratosfæren og jordoverflaten, ifølge Osborn.

– Ved å bruke radiosonder og (mer nylig) satellitter, har vi observert en oppvarming av jordoverflaten og troposfæren sammen med en nedkjøling av stratosfæren, sier han til Climate Feedback.

Osborn viser til en studie av Santer m. fl. fra 2013 som et eksempel på forskning som viser dette. På bakgrunn av data fra satellitter, konkluderer forskerne blant annet med at verken vulkansk aktivitet eller solen kan forklare temperaturøkningene siden 1979. De skriver at de finner klare tegn («a signal») på «menneskelig påvirkning» i alle tilfellene de har analysert.

Nasa har publisert en rekke artikler der de skriver at menneskelig aktivitet er det eneste som kan forklare klimaendringene vi observerer i dag. Noen eksempler er:

I den første av disse artiklene finner vi følgende graf:

BILDE: http://res.cloudinary.com/faktisk/image/upload/s--AC1sQD_t--/w_1200/i2t85z4obzhxpsxxw8ge.jpg

Skjermbilde: Nasa

Om denne grafen skriver Nasa:

– Mengden solenergi jorden har mottatt fra solen har fulgt solens naturlige syklus med små økninger og nedganger uten noen nettoøkning siden 1950-tallet. I den samme perioden har den globale temperaturen steget markant. Det er derfor ekstremt usannsynlig at solen har forårsaket den globale oppvarmingstrenden det siste halve århundret.

Nasa avviser med andre ord at det er solen som er årsaken til klimaendringene.

Påstanden om at Nasa har visst siden 1958 at global oppvarming ikke er menneskeskapt, er altså helt feil.

Strandhus har den siste tiden spredd en rekke påstander om klimaendringene. Dette gjøres stort sett gjennom blogginnlegg som består av en overskrift i store bokstaver, samt lenker til innhold andre har produsert, iblant ispedd korte utdrag fra artikler og lignende.

BILDE: http://res.cloudinary.com/faktisk/image/upload/s--cu07ShqV--/w_1200/ssddpmbujfjzncv14fsc.jpg

Skjermbilde: Facebook

Budskapet til Strandhus er at kloden er på vei inn i en «mini-istid». Årsaken til dette skal være lav solaktivitet. Som belegg for denne teorien lenker Strandhus jevnlig til nyhetssaker om steder der det er uvanlig kaldt eller uvanlig mye snø. Sakene deles både på bloggen og på en Facebook-side som også har navnet «Bestefars klimasannhet.»

På Facebook-siden skriver Strandhus også om hvordan han tror fremtiden vil arte seg. Han spår blant annet matmangel og tre meter snø innen 2022. Det er ikke klart hva Strandhus bygger disse forutsigelsene på.

BILDE: Telefon- og kontonummer er sladdet av Faktisk.no.

Skjermbilde: Facebook

Etablert klimaforskning er uforenlig med at den lave solaktiviteten skal føre til en «mini-istid» i nær fremtid.

Det er altså lite trolig at verden er på vei mot en ny istid, den være seg stor eller liten.

Fra tid til annen ber Strandhus om økonomisk støtte fra følgerne sine. Spesifikt oppfordrer han dem å sende penger via Vipps. Ifølge innleggene skal pengene gå til å promotere Facebook-innlegg, slik at de kan nå ut til flere.

Det skal være en «Bestemor» som håndterer bidragene, og telefonnummeret Strandhus skriver at man skal bruke på Vipps, tilhører også en kvinne.

I en Facebook-melding til Faktisk.no skriver Strandhus følgende om bidragene:

– Det er ikke gaver, men spleiselag på annonser for å få ut sannheten til folk.

Strandhus sender også et bilde til Faktisk.no. Dette ser ut til å vise hvor mye penger Strandhus brukte på Facebook-annonser mellom 14. oktober og 14. desember 2019.

BILDE: Bildet viser annonseutgiftene til Bestefars Klimasannhet pr. 14. desember 2019.

Erik Strandhus

Ifølge Strandhus kom 5000 av de 15 599,80 kronene som ble brukt til dette formålet fra Vipps-bidrag. Han skriver:

– Jeg brenner for saken, men av snart syv tusen som følger meg er det ca. 50 som er med og spleiser. Det er jævla dårlig.

Da han kom med påstanden om at Nasa har visst siden 1958 at klimaendringene ikke er menneskeskapte, viste Strandhus til nettstedet Natural News.

Generelt er det gode grunner til å ikke stole på informasjon fra dette nettstedet, som i 2016 ble kåret til det verste nettstedet for vitenskap av Real Clear Science .

De siste ukene har Natural News publisert flere svært spekulative artikler om koronavirusepidemien som brøt ut i Wuhan i Kina. Blant annet har nettstedet skrevet at det nye koronaviruset, Covid-2019, i virkeligheten er et biologisk våpen , en påstand som har blitt tilbakevist av flere faktasjekkere . Nettstedet Zero Hedge fikk nylig Twitter-kontoen sin sperret fordi de hadde spredd denne konspirasjonsteorien.

Natural News har også videreformidlet en konspirasjonteori som hevder at stiftelsen til Bill og Melinda Gates gjennomførte en «simulering» av koronavirusepidemien før viruset ble oppdaget i Kina, og at denne simuleringen «forutså» at viruset ville dukke opp.

Nettstedet spekulerer også i at epidemien er et komplott som har til hensikt å redusere jordens befolkning og «tjene penger på vaksiner». Disse påstandene har ingen rot i virkeligheten, og har blitt tilbakevist av flere faktasjekkere, deriblant Factcheck.org .

I 2019 ble Natural News utestengt fra Facebook. Det skjedde etter at nettstedet The Daily Beast publiserte en artikkel som gjennomgikk hvordan Natural News spredde konspirasjonsteorier, blant annet om at «progressive» foreldre ville skjære kjønnsorganene av barna sine, som del av nettstedet kalte en «krig mot biologien».

Etter at Natural News ble utestengt av Facebook, skrev eieren av nettstedet, Mike Adams, som også kaller seg «The Health Ranger», en artikkel der han kalte lederne for store teknologiselskap «fascister». Her sammenlignet han blant annet Facebook-sjef Mark Zuckerberg og Jack Dorsey, som er sjef for Twitter, med diktatorer som Hitler, Stalin og Pol Pot.

I en video som ble publisert ved samme anledning oppfordret Adams også USAs president Donald Trump til å bruke «militæret» mot selskaper som Facebook og Google, som han kaller «fiender av menneskeheten».

I videoen sier Adams også at «vi trenger en ny D-dag mot tech-gigantene og tyranniet deres», en henvisning til de allierte styrkenes invasjon av Frankrike i 1944 .

Faktisk.no har lagt frem konklusjonene i denne faktasjekken for Strandhus og spurt om han ønsker å kommentere dem. Han har sendt oss følgende svar på Facebook:

– Når det gjelder Nasa, så er den slettet.

Strandhus gir også uttrykk for at denne faktasjekken handler om en «fillesak».

