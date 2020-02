Skal du øvelseskjøre med barna? Snart kan du bli nødt til å registrere deg.

Svart kjøreopplæring kan enkelt kamufleres som privat øvelseskjøring. Derfor foreslår politikerne ny lov der ledsager kan bli nødt til å registrere seg og sine elever.

Med et «L» bak er det lett å kamuflere svart øvelseskjøring som privat øvelseskjøring. Nå vil politikerne sette en stopper for den type ulovlig kjøreopplæring. Foto: Shahriar Nouri

I over 15 år har svart øvelseskjøring vært et kjent fenomen i Oslo og fylkene rundt. Mens de godkjente trafikkskolene tar nesten 700 kroner for en times kjøreopplæring, er det flere ufaglærte personer som tilbyr en kjøretime for halve prisen. Pengene går rett i lommen siden de ikke har registrert seg.

I juni 2004 skrev Aftenposten om svart øvelseskjøring. Politikerne har brukt over 15 år på å komme med et forslag for å stoppe denne praksisen. Foto: Faksimile

De fleste som driver med dette, har fått montert dobbelt sett med pedaler i bilen. Deretter kan man sette et «L»-skilt bak og tjene svarte penger. Blir man stoppet, så kan man komme seg unna med å si at de øvelseskjører privat.

Men nå skal politikerne komme den ulovlige kjøreopplæringen til livs. I et forslag som ligger til behandling i Stortinget, foreslår regjeringen å stille krav til både ledsager og elev ved privat øvelseskjøring. Hvis forslaget får flertall, vil myndighetene kunne kreve at ledsager må registrere seg og eleven før de kan øvelseskjøre.

«Det tas sikte på å legge til rette for enkle løsninger, slik at kravene i minst mulig grad skaper belastning for dem som skal drive med lovlig øvingskjøring», skriver Samferdselsdepartementet.

Maks fem elever i året

– Vi har tatt opp denne problemstillingen i flere år og er godt fornøyd med at det nå kommer tiltak for å stoppe ulovlig øvelseskjøring, sier Torgeir Abusdal, administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund.

I Sverige blir ledsager og elev godkjent av myndighetene før de kan starte øvelseskjøring. Hvordan den endelige registreringsordningen i Norge blir, skal bestemmes i en forskrift som kommer senere.

Torgeir Abusdal er administrerende direktør i Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund. Foto: Autoriserte Trafikkskolers Landsforbund

Abusdal ser for seg en løsning der en ledsager maksimalt kan øvelseskjøre privat med for eksempel fem elever i året.

– Det må bli en ordning som er praktisk og håndterbart. Det beste er en digital løsning som ikke er så komplisert at folk gir blaffen i å registrere seg. Det må heller ikke bli så byråkratisk at staten må ansette mange personer til å håndheve den. Det bør også være et tak på antall elever man kan øvelseskjøre med i året, sier Abusdal.

– Hvorfor har det tatt så lang tid før politikerne har kommet på banen?

– Det kan ha vært vanskelig å finne passende tiltak. Det kan også være slik at myndighetene ikke har vært klar over omfanget av problemet, svarer Abusdal.

Tvangsmulkt

Lovforslaget åpner også for å gi tvangsmulkt hvis det blir avdekket avvik i forbindelse med lovlig kjøreopplæring. Dette skal skje hvis et forhold ikke er rettet innen fristen. Denne reaksjonen vil også brukes mot dem som driver ulovlig virksomhet.

Solveig S. Abrahamsen (H) i transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget sier at lovendringen i større grad vil ansvarliggjøre de som står bak kjøreopplæringen.

– Dette vil gjøre aktører som driver med kjøreopplæring mer bevisste på sine roller. Og så vil det få slutt på ulovlig øvelseskjøring.

– Hvorfor har det tatt så mange år før forslaget kom opp?

– Forslaget har ligget i altfor lang tid i departementet. Vi må ta selvkritikk for at det har tatt så lang tid før lovforslaget kom på plass, svarer Abrahamsen.

Forslaget skal behandles i løpet av våren.

Ap: Frykter mindre øvelseskjøring

Bård Hoksrud (Frp) sier det er viktig at registreringsordningen ikke blir altfor byråkratisk.

– Vi ønsker ikke at folk tar betalt for kjøreopplæring når de ikke har godkjent utdannelse. Vi er samtidig opptatt av at ordningen ikke blir for byråkratisk, sier Hoksrud.

Kirsti Leirtrø (Ap) mener at ordningen vil bety mer byråkrati og er derfor skeptisk til den.

– Vi er også redde for at dette vil føre til mindre privat øvelseskjøring. Vi må huske at det er viktig med mengdetrening for å bli en god sjåfør, sier Leirtrø.

– Hvordan vil dere stoppe ulovlig øvelseskjøring?

– Dette kan gjøres ved å ha flere kontroller mot dem som driver med ulovlig opplæring, for eksempel i regi av skattemyndighetene. Det må få konsekvenser for dem som driver med slik opplæring, og vi tror ikke en registreringsplikt for ledsager vil løse problemet. svarer Leirtrø.

– Skatteetaten: Ingen kontroller de siste årene

Trafikklærer og bystyrerepresentant i Oslo, Danny G. Chaudhry, var blant de første som tok opp problemet med svart kjøreopplæring. Han er fornøyd med at rikspolitikerne nå er på banen.

Trafikklærer Danny G. Chaudhry er heller ikke i tvil om at bilbeltebruken ikke er helt på topp blant flere innvandrergrupper. Ifølge Chaudhry gjelder dette i stor grad de som kommer til Norge i voksen alder. Foto: Jan Tomas Espedal

– Omfanget har økt med årene. Det at myndighetene ikke ha reagert tidligere, har ført til at flere åpenlyst driver med svart kjøring, og reklamerer åpent for sine tjenester, sier Chaudhry.

Skatteetaten har tidligere utført kontroller mot noen av dem som driver med svart kjøreopplæring. Da ble det oppdaget skatteunndragelse på flere millioner kroner. De siste fem årene er det ikke blitt utført slike kontroller.

– Skatteetaten kan av naturlige årsaker ikke gå inn i detaljer på våre prioriteringer innen kontrollvirksomhet. På generelt grunnlag kan vi si at vi prioriterer og jobber målrettet mot flere bransjer som er utsatt for arbeidslivskriminalitet, skriver skattekrimsjef Erik Nilsen i en e-post til Aftenposten.

Aftenposten har også bedt om intervju med politisk ledelse i Samferdselsdepartementet, men har ikke fått svar.