Valgekspert: – Usikkert om Frp får beholde utstillingsvinduet Os etter valget

Med kommunereformen blir 119 til 47 nye og større kommuner 1. januar 2020. Kommunevalget gjennomføres som om sammenslåingene allerede har skjedd. Det kan få konsekvenser for Frp-kommunen Os, hvor Siv Jensen og Terje Søviknes åpner partiets valgkamp 10. august.

Frp-nestleder Terje Søviknes har vært ordfører i kystkommunen siden 1999, og Frp fikk en oppslutning på 39,5 prosent ved forrige kommunevalg.

– Søviknes gambler

Men 1. januar 2020 skal Os slås sammen med Fusa kommune, og sammen blir de Bjørnafjorden. Det kan føre til en mindre sikker valgseier for Søviknes, mener TV 2s valgekspert Terje Sørensen.

– Dette er et sjansespill for Søviknes. Det er ikke sikkert at han får det til denne gangen, sier han.

I Fusa var det Senterpartiet og Arbeiderpartiet som gjorde det best ved forrige kommunevalg med en oppslutning på henholdsvis 27,2 og 25,6 prosent. Selv om Fusa har langt færre stemmeberettigede enn Os, tror Sørensen at kommunesammenslåingen kan bli utslagsgivende og kanskje frata Frp og Høyre flertallet i nye Bjørnafjorden kommune.

– Det er neppe tilfeldig at Frp starter sin valgturné i Os. I tillegg sliter Frp litt på målingene, og det kan jo også gå utover Søviknes, sier valgeksperten.

Mer krevende

Os-ordfører og Frp-nestleder Terje Søviknes avviser at Frp starter valgturneen i Os som en sjarmøretappe for å hindre at partiet mister utstillingsvinduet sitt, men han er spent på endringene som følge av kommunesammenslåingen.

– Det oppstår en helt ny dynamikk når to kommuner blir slått sammen. Det er opplagt at Frp har gjort det mye dårligere i Os enn i Fusa, og det vil bli mer krevende, sier Søviknes til NTB.

Frp i Bjørnafjorden har åpnet for å samarbeide med andre partier enn Høyre. Målsettingen er imidlertid å fortsette samarbeidet, sier Søviknes. Han frykter ikke at ordførerkjedet ryker.

– Det er ikke noe vi frykter. Vi jobber for valgseier og har gode resultater å vise til som vi håper vil smitte over på Fusa, sier han

Ny situasjon

Valgekspert Sørensen sier det er flere eksempler på kommuner som kan få snudd den politiske situasjonen på hodet på grunn av kommunereformen, og trekker fram Sunnfjord kommune (Førde, Naustdal, Gaular og Jølster) og nye Tønsberg (Re og Tønsberg) som eksempler.

I nye Sunnfjord kommune vil innbyggerne i småkommunene Fjaler, Gaular og Naustdal plutselig få flere partier å stemme på. Dermed kan det oppstå en ny dynamikk i kommunestyret.

Samtidig vil det i mange av de sammenslåtte kommunene bli flere kommunestyrerepresentanter. Kristiansand og Ålesund er to eksempler som går fra henholdsvis 53 og 49 til 71 og 77 kommunestyrerepresentanter etter valget.

I disse byene trenger partiene bare 1 prosents oppslutning for å sikre seg en kommunestyrerepresentant. Dermed vil det bli enklere for småpartier å etablere seg.

– Det gjelder å få fotfeste i de mellomstore kommunene. Det er viktig for småpartiene og også for bomlistene ved dette valget, sier Sørensen.

Senterpartiet på vippen

Senterpartiet har vært i støtet på de siste målingene. I en meningsmåling gjort av InFact for Nordlys i forrige uke fikk partiet en oppslutning på 23,9 prosent og er dermed det største partiet i nord.

Ved lokalvalget er heller ikke kommunesammenslåing, som partiet har vært sterkt imot, noen ulempe for partiet, ifølge valgeksperten. Han mener Sp kan få makt og havne på vippen i nye byer, som for eksempel i Tønsberg.

Vestfold-byen slår seg ved nyttår sammen med Re kommune, hvor Senterpartiet med 24,5 prosents oppslutning ble største parti ved forrige kommunevalg.

– Plutselig kan Senterpartiet få 10–12 prosent i Tønsberg og komme i en vippeposisjon, sier Sørensen.