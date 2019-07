Solberg ønsker å beholde 22. juli-senteret i regjeringskvartalet

Både AUF og de pårørende har sterkt ytret at de ønsker at 22. juli-senteret skal fortsette å være i regjeringskvartalet når det bygges nytt.

Erna Solberg (H) mener det er viktig å kunne vise noen av sårene og det som har skjedd på bygningsmassen. Samtidig er det en utfordring når det skal være publikumsområde tett opp mot det nye regjeringskvartalet.

– Det betyr at vi sannsynligvis må gjøre noe annet med bygningskomplekset her. Det jobber vi med å gå gjennom nå, fortsetter Solberg.

I stortingsmeldingen om nytt regjeringskvartal valgte regjeringen å utsette avgjørelsen om hvor 22. juli-senteret skal ligge. Men i juni slo Stortinget fast at senteret i Oslo sentrum skal forbli en del av det nye regjeringskvartalet.

AUF: – Må ta vare på vonde spor

AUF-leder Ina Libak sier til NTB at det er ting som blir gjort i disse dager, som avgjør hvordan historien blir skrevet, og hvordan terrorangrepet i regjeringskvartalet og på Utøya vil bli husket.

I sin tale under minnemarkeringen i regjeringskvartalet snakket Libak om å ta vare på sporene, som det gjør vondt å se på.

– Hver dag går folk til jobb og ser de fysiske bevisene her i regjeringskvartalet. De har en verdi og må bevares på samme måte som kulehullene i kafébygget på Utøya, sa Libak, som selv ble truffet av skudd fire ganger på Utøya.

Mann avbrøt statsministerens tale

Statsminister Solberg ble avbrutt under sin tale av en mann som ropte høyt og forstyrret seremonien. Mannen ble raskt pågrepet av politiet. Ropingen førte til at folk snudde seg, og mange ble tydelig nervøse.

Operasjonsleder Marianne Heidenstrøm i Oslo politidistrikt opplyser til NTB ved 11.30-tiden at mannen ble innbrakt til arresten for ordensforstyrrelse.

Statsminister Erna Solberg, som talte da mannen kom med tilrop, sier at dette kan være en person som ikke visste hva markeringen i regjeringskvartalet dreide seg om.

– Jeg er vant til at det innimellom kommer noen slike. Det kan være folk i psykisk ubalanse, som har drukket, eller folk som er sinte for noe. At det av og til kommer noen sånne, er en av de tingene man lærer seg som politiker, sier Solberg.

– Tankegods må bekjempes

I sin tale tok statsministeren et oppgjør med ekstremt tankegods og konspirasjonsteorier.

– Tankegodset som motiverte terroren her og på Utøya, må fortsatt bekjempes. Hatet var ikke blindt og umotivert. I terroristens ekstreme tankeunivers var regjeringskvartalet et legitimt mål, sa Solberg.

– AUF-ungdommenes engasjement, tankegods og fellesskap var en trussel mot hans verdensbilde og hans idé om hva Norge skulle være, fortsatte hun.

Leste opp navn

Etter Solbergs tale ble navnene på alle ofrene lest opp. 77 mennesker ble drept under terrorangrepet 22. juli 2011, åtte av dem befant seg i regjeringskvartalet, mens 69 ble drept på Utøya, der AUF hadde sommerleir.

Etter minnemarkeringen i regjeringskvartalet ble det holdt høymesse i Oslo domkirke. Klokken 16 skulle markeringen starte på Utøya.