Denne miniubåten leter nå etter spor av sabotasje

Den norske gassledningen Europipe undersøkes for mulige eksplosiver eller forsøk på sabotasje. Men skipet som driver undersøkelsene har stanset helt opp.

Miniubåten Surveyor Interceptor er spesialutviklet til å inspisere rørledninger. I dypet kan farkosten kontrollere rør med en fart på 4,5 knop (8.3 km/t).

Det går 8.800 kilometer med gassrør fra norske gassfelter til kontinentet. Ledningene frakter dyr og svært viktig gass til Europa.

Nå er frykten at rørene skal bli sabotert.

Equinor har derfor leid inn spesialskipet Havila Subsea til å undersøke gassrørledningen Europipe 2. Den går fra Kårstø i Rogaland til Dornum Tyskland. Ledningen står for rundt en femtedel av norsk gasseksport.

Skipet begynte jobben natt til onsdag 5. oktober. Navigasjonsdata fra MarineTraffic viser at skipet beveget seg sakte langs rørledningen.

Så stoppet det helt opp. Equinor vil ikke si hvorfor.

Undersøker med ubåter

Havila Subsea er utstyrt med flere fjernstyrte undervannsbåter som kan inspisere rørledningen. Miniubåten Surveyor Interceptor er spesialbygd til akkurat det formålet.

Ubåten kan dykke ned til 2000 meters dyp.

Skipet Havila Subsea har også to Schilling Robotics HD ubemannede ubåter om bord. De kan gå ned til 5000 meters dyp for å undersøke rørledninger.

Havila Subsea har også to andre miniubåter som kan inspisere ledningen. Ubåtene heter Schilling Robotics HD og kan gå helt ned til 5.000 meters dyp. Disse to miniubåtene beveger seg riktignok litt saktere.

Ligger på samme sted

Skipet fulgte rørledningen Europipe 2 i ganske nøyaktig ett døgn. Klokken 02.32 onsdag 6. oktober stopper det helt opp.

I nesten to døgn har Havila Subsea ligget på samme sted. Det viser navigasjonsdata fra Marine traffic.

Stedet der Havila Subsea ligger stille er innenfor norsk økonomisk sone, men utenfor norsk territorialfarvann.

Vil ikke si hvorfor skipet ligger stille

Equinor vil ikke kommentere hvorfor skipet ligger stille. Men generelt er sikkerheten på norsk sokkel hevet, opplyser pressetalsperson i Equinor Gisle Ledel Johannessen.

– Vi utfører blant annet rørinspeksjoner, skriver han i en SMS.

Daglig leder Jostein Alendal i selskapet Havila Subsea, bekreftet fredag til Reuters at spesialskipet jobber på oppdrag fra Equinor.

En anonym kilde i olje- og gassindustrien opplyser til Reuters at Norge nå inspiserer all kritisk olje- og gassinfrastruktur, inkludert rørledninger, for mulige utplasserte eksplosiver eller andre forsøk på sabotasje.

Det er det statlige selskapet Gassco som eier ledningene. Equinor utfører undersøkelsene på vegne av Gassco, opplyser Johannessen.

Russland krever innsyn i etterforskningen

Frykten for sabotasje har vokst etter at rørledningene Nord Stream 1 og 2 ble sabotert. 26. september eksploderte ledningene. Eksplosjonene skjedde i dansk og svensk farvann.

Det svenske sikkerhetspolitiet Säpo har etterforsket saken. Torsdag sa Säpo at mistanken om sabotasje er styrket. Det skjer etter at politiet har inspisert ledningene, og gjort beslag på stedet.

Fredag melder svenske medier at den russiske statsministeren Mikhail Misjustin har krevd at Russland må få delta i etterforskningen. Det kom frem i et brev han har sendt til Sveriges statsminister Magdalena Andersson.

Regjeringen i Sverige har tidligere avvist lignende krav.

Patruljerer gassfeltene

Norske myndigheter har over flere år fått kritikk for lite sikring av sokkelen.

Norske olje- og gassinstallasjoner har aldri fått status som «skjermingsverdig objekt». Derfor har de heller ikke vært ekstra beskyttet.

Olje- og gassektoren ble en del av sikkerhetsloven først etter sabotasjen av Nord Stream-ledningene. Nå er også Forsvaret til stede på sokkelen.

Her er kystvaktskipet Sortland på patrulje utenfor Troll A.

Tidligere denne uken har Aftenposten avslørt at norske myndigheter har gitt den russiske oljegiganten Rosneft tilgang til enorme mengder data om den norske havbunnen.

Rosneft fikk også informasjon om et område med militærstrategisk betydning.

Mesteparten av regningen for Rosnefts virksomhet i Norge har den norske staten betalt for.