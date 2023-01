Soldater får ikke lenger beholde klær etter at de dimitterer

Fra og med 1. januar 2023 forsvant begrepet «odel og eie» om soldatenes klær. Dermed må alle som dimitterer, levere inn klærne sine.

NTB

Unntaket for regelen er soldatens tilpassede beret og at det unntaksvis vil være artikler som kan beholdes, ifølge Forsvarets forum.

Det er Forsvarets behov som styrer hva som skal leveres inn. Et kriterium for at klær kan beholdes, er at det vurderes å være liten eller ingen gevinst ved gjenbruk, skriver talsperson Hans Meisingset for Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) i en epost til nettavisen.

Meisingset sier at hovedgrunnen til at material blir levert inn igjen, er at det er bærekraftig og at dersom de tar inn flere artikler og vurderer dem for gjenbruk, kan mengden innkjøpt bekledning reduseres.