Få oversikt: Nye sprekkdannelser nord for rasstedet – slik er status i Gjerdrum nå

GJERDRUM/OSLO (Aftenposten): Ti personer er fortsatt savnet i Gjerdrum torsdag ettermiddag. Politiet gjennomførte leteoperasjon inne i selve rasområdet, uten resultat.

Slik så det ut i rasområdet torsdag morgen. Politiet bruker blant annet mobilsporing for å finne ut om det befinner seg mennesker i massene. Men mange av husene har flyttet seg flere hundre meter og er vanskelig å lokalisere. Foto: Hans O. Torgersen

Saken oppdateres.

Klokken 17.30 opplyser politiet om at ytterligere 46 personer blir evakuert fra 14 hus i et område nord for rasstedet, etter at det er observert sprekkdannelser i grunnen.

– Det er oppstått en ny situasjon nord for rasstedet i området Kokstad gård ved riksvei 120, sier innsatsleder Roger Pettersen i politiet.

Han forteller at politiet tidligere på ettermiddagen fikk bekymringsmelding om endringer i grunnen i området og sendte NVE opp for å undersøke. Nå blir 46 nye personer evakuert. Området er innenfor den kartlagte kvikkleiresonen, men omtrent 2 kilometer fra raset.

– Var det overraskende, eller var det forutsigbart at det skulle komme der?

– Nei, vi hadde ikke forventet en videre utvikling i en annen del av kommunen på dette tidspunktet, så det har vært en ny situasjon å håndtere, sier regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

– Hvilke refleksjoner gjør du deg som følge av funnet?

– Det er at vi nå er på den sikre siden ved at vi har anbefalt evakuering. At vi ikke tar noen sjanser med risiko for liv og helse, og sørger for å få kommet til med borerigg så fort som mulig for å få gjennomført nødvendige undersøkelser, sier Hofshagen.

Litt før klokken 15 meldte Aftenpostens reporter på stedet at en garasje på skredkanten hadde begynt å rase ut. Foto: Hans O. Torgersen

Dette vet vi om situasjonen akkurat nå:

1. Operasjon i selve rasområdet

Politiet sa tidligere i dag at de har samlet inn mye informasjon for å finne ut hva som var mulig å gjøre. Det er et farlig område og fortsatt bevegelse i deler av skredet.

I formiddag ble det satt i verk en operasjon i selve rasområdet. Like før klokken 14 ble tre personer og en hundeekvipasje er firt ned i skredområdet, i den såkalt røde sonen, men i den delen med minst risiko.

Politiet sa at arbeidet fremdeles regnes som en redningsaksjon. De leter fortsatt etter overlevende.

På pressebriefingen klokken 16.00 opplyste politiet at de hadde avsluttet redningsoperasjonen. Den overordnede søkeoperasjonen i området fortsetter gjennom natten.

– Vi har ikke funnet noen personer, men operasjonen har gitt oss svar som var nødvendig for å få skaffet ordentlig oversikt, sa innsatsleder Roger Pettersen i politiet.

De to husene som politiet har undersøkt i rasområdet er identifisert og er forholdsvis intakte tross naturkreftene. Mannskapet har også klart å finne frem til husadressene.

Ingen personer som har bodd på disse to adressene er meldt savnet. Alle er i god behold.

Noen hus har flyttet seg hele 400 meter da de raste ut, har Brannetaten opplyst. Torsdag ettermiddag raste det ut deler av nok et hus.

Det gjør arbeidet med å lokalisere dem og de savnede vanskelig. Sent torsdag ettermiddag snødde det også tett.

– Det er en stor oppgave. De som er savnet, er kanskje i noen av husene. De har flyttet seg helt opp mot 400 meter, sa innsatsleder Morten Thoresen ved Nedre Romerike brann- og redningstjeneste.

Politiet bruker mobilsporing for å prøve å kartlegge hvor boligene er og hvem som kan befinne seg i dem.

Dette er nye oversiktsbilder fra raset tatt av Norges Geotekniske institutt. Foto: NGI

Politiet sier at det er svært krevende forhold i skredområdet. Alt arbeid må gjøres fra luften. De bruker droner og varmesøkende kamera.

– Er det gjort observasjoner av antatt omkomne fra luften?

– Nei, vi har fortsatt ikke gjort observasjoner av antatt omkomne fra luften, sa innsatsleder Dag Andre Sylju på spørsmål fra Aftenposten tidligere torsdag morgen.

2. Ti er fortsatt savnet

10 personer er savnet etter det enorme leirraset natt til i onsdag. Politiet har ikke gått ut med informasjon om de 10, utover at de fortsatt ikke har gjort rede for dem. De tror at personene befinner seg i rasområdet.

Bergens Tidende snakket i går med familien til Rasa Lasinskiene, som var ute og luftet hunden da skredet gikk. Mannen snakket med henne i telefonen, men forbindelsen ble plutselig brutt. Siden har ingen hørt fra henne.

Flere medier har omtalt en familie med mor, far og et lite barn som er savnet av sine nærmeste og en far som savner samboer og en datter i tenårene. En kvinne i 50-årene og hennes sønn i 20-årene er også blant de savnede.

I alt ni bygninger med 31 boenheter har rast ut. Skredkanten er fortsatt ustabil og politiet utelukker ikke at flere hus kan rase ut. Dagslyset gjør at redningspersonellet jobber for fullt. Men det er for farlig å gå ned i rasområdet.

3. Resultatløs søk med hund i natt

Gjennom natt til torsdag pågikk søk ved bruk av drone og helikopter i rasområdet. Både hund, hundefører og mannskap fra redningshelikopter var inne i morgentimene.

Men søket var uten resultat. Politiet sier at letehunder fortsatt vil være viktige i redningsarbeidet.

En hundepatrulje har vært inne i rasområdet i natt. Foto: Jil Yngland

Politiets innsatsleder Roger Pettersen ber folk la være å skyte opp raketter i Gjerdrum av hensyn til letearbeidet. Foto: Ole Berg-Rusten, NTB

4. Fortsatt bevegelse i skredet

Over et døgn etter at grunnen raste ut i Gjerdrum er det fortsatt bevegelse i jordmassene. Norges Vassdrags- og energidirektoratet (NVE) skriver i en oppdatering torsdag morgen at skredkantene fortsatt raser og er ustabile.

Klokken 16 meldte NVE at de fortsatt vurderer skredet som ustabilt.

– Det har gått nye avskallinger gjennom dagen i deler av skredområdet, så dette er fortsatt en uavklart skredsituasjon som overvåkes grundig, sa regionsjef Toril Hofshagen i NVE.

NVE bemanner rasstedet sammen med Norges Geotekniske institutt og Multiconsult. De gjør boreundersøkelser på stedet. Over 1000 mennesker var evakuert torsdag, og lokalsamfunnet stiller opp for å hjelpe mange av dem som måtte løpe ut av husene uten annet enn det de sto og gikk i.

5. Politiet forbyr fyrverkeri

Politiet har lagt ned forbud mot all bruk av fyrverker i en omkrets av 1 kilometer fra skredet på Gjerdrum.

Forbudet gjelder så lenge redningsarbeidet pågår.

Årsaken er at fyrverkeri vil kunne forstyrre redningsinnsatsen, særlig med tanke på helikopteraktiviteten i områder, skriver Øst politidistrikt på Twitter.

Politiet gjør samtidig oppmerksom på at det er straffbart å bryte forbudet.

Tidligere nyttårsaften gikk politiet ut med et råd om det samme, men har nå altså skjerpet dette inn til et forbud.

6. Svenske redningseksperter skal hjelpe til

Norge har fått tilbud om hjelp både fra Danmark og Sverige for å hjelpe til i det vanskelige redningsarbeidet. Åtte svenske brann- og redningsmenn er kommet fra Göteborg og skal bidra. Dette er såkalt USTR-mannskap, som står for «urban search and rescue».

Redningsmannskapet er trent på å drive søk og redning i helt eller delvis kollapsede bygg, grøfter, ras eller lignende. De skal jobbe sammen med USTR-grupper fra Oslo og Romerike.

Dette vet vi nå

Ti personer er fortsatt savnet etter jordskredet i Ask i Gjerdrum kommune, natt til onsdag. Ingen er bekreftet omkommet.

Ni bygg med totalt 31 boenheter og seks garasjehus er tatt av raset. Først ble det meldt om at 14 adresser var omfattet av skredet.

Jordskredet er et kvikkleireskred som brer seg utover et større område. Slike skred kan forekomme når kvikkleire blir overbelastet. Da mister den sin styrke og flyter som væske.

Ti personer er meldt skadet, med varierende skadeomfang. Et av tilfellene karakteriseres som alvorlig. 1000 personer er evakuert.

Politiet gjennomførte en redningsaksjon i selve skredet torsdag, men fant ingen flere. Det overordnede søket fortsetter gjennom natten.

Torsdag ettermiddag oppsto det sprekker i grunnen i et område nord for skredet. 46 nye er evakuert.

