Vollvik-saken: Testede munnbind av bedre kvalitet enn fryktet

En test av alle de seks typer munnbind som er beslaglagt i Vollvik-saken, viser at de er av bedre kvalitet enn fryktet, opplyser Vest politidistrikt.

Kirurgisk munnbind til salgs på Idar Vollviks selskap Ludostore. Statens legemiddelverk ila Vollviks selskaper markedsførings- og omsetningsforbud for medisinske munnbind med øyeblikkelig virkning. Foto: Skjermdump / NTB scanpix

NTB

Politiet har gjennom en rapport fra Legemiddelverket mottatt resultatene testene utført av Forsvarets forskningsinstitutt (FFI).

– FFI har testet munnbindenes bakterielle filtreringseffektivitet (BFE), og resultatet viser at alle de seks munnbindene som er testet har en bakteriell filtreringseffektivitet på minst 98 prosent. Dette tilsvarer kravet for munnbind av type I, II eller IIR. Det er kun testet et lite utvalg munnbind, og det kan derfor heller ikke ansees som representativt for det totale antall beslaglagte munnbind, opplyser politiet.