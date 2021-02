Siri Øverland Eriksen Etter snart 21 år i fengsel får Viggo Kristiansen en sjanse til å bli renvasket fra drapene som ble begått ved denne badeplassen i Baneheia. – Jeg tror ikke tiden leger alle sår. Noen sår blir der hele livet for mange mennesker, sier presten. – Hvis Riksadvokaten sier at dette er vi ferdig med, så vil det lage enda mer uro, mener ordføreren. – Uansett hva som skjer, så vil Viggo fortsatt være skyldig for mange. Men de er vanvittig mange færre enn de var for bare fire uker siden, sier Viggo Kristiansens bror.

Fire familier. En hel by. Over to tiår. Syv forsøk på gjenopptakelse. Sår som ikke gror. Baneheia-saken preger Kristiansand. Igjen.

