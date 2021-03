Erna Solberg: Gode vaksineprognoser for sommeren

Statsminister Erna Solberg (H) sier at vaksineprognosene er gode for sommeren. Hun håper at store deler av samfunnet kan åpne før september.

Kan gatene fylles av koronavaksinerte voksne i sommer? Statsminister Erna Solberg (H) håper det. Foto: Heiko Junge / NTB

NTB

For mindre enn 20 minutter siden

– Hvis det ikke blir større utfordringer med vaksineproduksjon, tilsier våre prognoser at vi vil nå målet om at alle i den voksne befolkningen har fått tilbud om vaksine rett før eller i begynnelsen av sommeren, sier Solberg til TV 2.

I forrige uke skulle regjeringen opprinnelig legge fram en plan for gjenåpning av samfunnet. Smittesituasjonen gjorde at den ble utsatt til etter påske.

– Jeg håper vi skal klare å åpne mange deler av samfunnet før september, men vi må ha kontroll på smitten, sier Solberg, som ikke vil love konkrete datoer.

– Så lenge vi har en pandemi og ikke er godt nok vaksinert, kan vi ikke datofeste ulike ting, fortsetter hun.