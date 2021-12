FHI: Tegn på at innstrammingene har effekt

Fagdirektør Frode Forland i Folkehelseinstituttet (FHI) ser tre gode utviklingstegn i koronasituasjonen. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB

Smittetallene har falt to dager på rad, og det gir Folkehelseinstituttet tro på at tiltakene virker.

NTB

De siste to ukene har det i gjennomsnitt blitt registrert 4.805 tilfeller daglig. Trenden er fortsatt stigende, men for første gang på flere uker har smittetallene falt to dager på rad, melder TV 2.

Det gir grunn til håp, selv om det er for tidlig å si om det er en varig trend, mener fagdirektør Frode Forland ved Folkehelseinstituttet (FHI).

– At smitten går ned nasjonalt og i Oslo er et første positiv signal på at kanskje tiltakene vi har satt inn, begynner å virke, sier fagdirektøren.

FHI ser også tegn til at omikronvarianten ikke har spredt seg like raskt som først antatt. Rundt 5 prosent av prøvene på landsbasis er omikron, men andelen er i ferd med å bli høyere i Oslo. Dette ligger likevel langt under den utviklingen man har sett i Storbritannia, der omikronsmitte står for 30 prosent av tilfellene på landsbasis.

I tillegg peker stadig mer i retning av at omikron gir mildere sykdom enn tidligere koronavarianter, ifølge FHI. Det er større sikkerhet knyttet til at varianten er mer smittsom, men vaksiner ser ut til å beskytte mot alvorlig sykdomsforløp.