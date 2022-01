Støre: Kommer ikke til å godta at helsevesenet må ta støyten

Statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) har varslet noen koronalettelser, men er ikke klar for å tillate særlig mye mer belastning på det norske helsevesenet.

– Vi vil ha et helsevesen som fortsatt kan operere og gi oss trygghet. Det er det vi styrer etter, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

NTB-Marius Helge Larsen

– De som jobber i helsevesenet er vant til å stå i press, men jeg kommer ikke til å godta det forslaget som sier at nå lar vi helsevesenet ta den støyten som kommer og så slipper vi opp. Det er uansvarlig, og de som blir mest skadelidende av det, det er de svakeste blant oss: De som blir syke, sier Støre til NTB.

Antall koronapasienter på norske sykehus har falt kraftig den siste uken. Tallet er lørdag nede i 246 mot 325 pasienter på mandag.

Fortsatt er presset mot helsevesenet hovedårsaken til at nordmenn må leve med inngripende koronatiltak. Men mange, deriblant byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo, har stilt spørsmål ved om sykehuskapasiteten faktisk er så presset at det forsvarer å holde tusenvis av arbeidsplasser stengt i utelivet.

– Hovedgrunnen til tiltakene er å ha et helsevesen som kan gjøre jobben sin og gi alle som blir syke trygg og forsvarlig helsehjelp, og det har vi klart til nå. Men det er stor belastning på de som jobber i sykehusene, sier Støre.

Kontroll

De mest arbeidskrevende koronapasientene ligger på intensivavdelingene, og lørdag er det totalt 97 intensivpasienter innlagt med korona, en nedgang fra 108 på mandag.

Ifølge regjeringen har Norge 647 intensivplasser tilgjengelig ved normal beredskap, og for tiden er i underkant 300 av disse i bruk.

Selv om antall koronapasienter på sykehusene har avtatt, er Støre tydelig på at tiltakene vil stå til 14. januar før de revideres.

– Jeg minner om at da vi tok de beslutningene i midten av desember, så var mye av reaksjonene at det var for lite kraftfullt. Så har vi hatt kontroll på smittespredning og innleggelser, som gjør at folk mener at det er for mye inngripende. Og det skjønner jeg, særlig de som opplever at de mister jobben, at virksomheten innstilles, at de rammes i hverdagen, sier Støre, som fredag varslet at det vil komme noen lettelser 14. januar.

– Tøff tid

Statsministeren påpeker at presset på sykehusene har vært stort over tid, og at det har vært en tøff tid for de ansatte.

– Det er også en tøff tid ute i kommunene, i kommunehelsetjenestene, i sykehjemmene, ambulansene, fastlegekontorene. Jeg så at helsedirektøren sa at 170 kommuner sa at de var veldig nære bristepunktet på kapasitet og bemanning, så det er en hovedårsak for tiltakene.

Han minner om at smitten fortsatt må holdes under kontroll.

– Hvis veldig mange blir syke samtidig, så er det en utfordring også for andre viktige funksjoner i samfunnet.

– Norge er ikke nedstengt

Statsministeren sier at regjeringen nå jobber med regelverket for et koronasertifikat som kan være med å bidra til at vaksinerte kan leve mer normalt.

Han understreker at det fortsatt er mange land som har strengere tiltak enn Norge.

– Norge er ikke nedstengt. Vi har kontaktreduserende tiltak, som rammer særlig utelivsnæringen og restaurantene. Det er vondt å se at de ikke får drive som normalt, og at mange må holde stengt.

Støre viser til at skolene i hovedsak er åpne, at kollektivtrafikken går, og at de fleste arbeidsplassene fungerer som normalt, om enn med mye bruk av hjemmekontor.

– Vi ønsker jo at vi får skolene våre så fort vi kan over på grønt nivå, og at tiltakene skal være minst mulig inngripende for folks liv, særlig de sårbare og unge. Men vi vil også ha et helsevesen som fortsatt kan operere og gi oss trygghet. Det er det vi styrer etter, sier han.