Dette er ofrene etter angrepene på Kongsberg

KONGSBERG (Aftenposten): Gun Marith Madsen (78), Liv Berit Borge (75), Gunnar Erling Sauve (75), Hanne Englund (56) og Andréa Meyer (52), ble drept onsdag.

Gun Marith Madsen (78), Liv Berit Borge (75), Gunnar Erling Sauve (75), Hanne Englund (56) og Andréa Meyer (52)

Publisert: Publisert: For mindre enn 50 minutter siden

Alt skal ha skjedd i løpet av 34 minutter. Fra politiet fikk første melding, til 37 år gamle Espen Andersen Bråthen ble pågrepet onsdag kveld, mistet fem mennesker livet og tre personer ble hardt skadet. Politiet offentliggjorde lørdag navnene på drapsofrene på Kongsberg.

Et helt lokalsamfunn er i sjokk.

Anne Høva Glenna (68) tørker tårer med jevne mellomrom. De vonde følelsene kommer i bølger.

Onsdag mistet hun og mannen Kjell Guldvåg Staalesen (76) sin gode venninne Gun Marith Madsen (78) i angrepene på Kongsberg.

– Gun Marith var en fargeklatt av de sjeldne i Kongsberg. Hun var en kreativ dame med sterke meninger, sier Staalesen.

Anne Høva Glenna (68) og mannen Kjell Guldvåg Staalesen (76) forteller at de hadde et nært forhold til avdøde Gun Marith Madsen (78).

De er i Hyttegata for å legge ned blomster til ære for henne og de andre ofrene. Mens de står der, kommer en annen venninne av ekteparet, Toril Dahl Brandt (70), og omfavner dem.

– Samholdet trøster. Folk ringer og sender meldinger, både familie, kjente og mindre kjente. Det er veldig mye omtanke, sier Staalesen.

Glenna er enig:

– Alle de unge menneskene som har kommet med blomster, har gjort mest inntrykk på meg. Jeg blir så rørt av de store bukettene de kommer med, at de tar ting så innover seg.

Hanne Englund (56): – Som en datter

Hanne Merethe Englund (56) ble drept i angrepene på Kongsberg 13. oktober 2021. Englund drev keramikkverksted, der hun også bodde. Hun etterlater seg en voksen datter. Bildet er gjengitt med tillatelse fra etterlatte. Bildet er fargekorrigert

Hanne Merethe Englund (56) var en av de fem som ble drept på Kongsberg. Hun var keramiker og kjent som et sosialt samlingspunkt i nabolaget. Hagen bak keramikkverkstedet hennes var et sted der hun stadig inviterte til hageselskaper med hele nabolaget.

– Hanne var et usedvanlig snilt, elskelig og sosialt menneske med stor omtanke for andre. Hun var hjelpsom og hyggelig mot alle, sier Gunnar Sembsmoen (79).

Han ble kjent med Englund for 20 år siden da han og kona Mai var naboene hennes i Hyttegata.

Gunnar Sembsmoen (79) og kona ble kjent med Englund for 20 år siden. Han beskriver henne som et usedvanlig snilt, elskelig og sosialt menneske med stor omtanke for andre.

– Vi ble så nære at Hanne var som en datter for oss, hun var ofte her på besøk. Vi var så glade i henne, både kona og jeg. Hanne var her senest to timer før hun ble drept. Hun satt her i stua, og hjalp meg med å ringe kona på Ipad, sier Sembsmoen.

De planla at han skulle hjelpe Englund i hagen til helgen, slik han pleide.

Rundt ham i stua henger vakre keramikkskulpturer, gaver fra Englund gjennom årene.

Da han hørte helikoptre i nabolaget, gikk han til vinduet. Det var fullt av blålys i området rundt Hyttegata, som han ser rett over til fra stuevinduet. Han ringte Englund for å høre hva som skjedde.

– Hun svarte ikke, og da ble jeg bekymret. Jeg gikk over dit, men ble stanset av sperringene. Men jeg er født og oppvokst i området her og kan alle snarveier. Ingen av politifolkene merket at jeg gikk ned ved Bergverksmuseet og inn i hagen til Hanne. Det var politifolk over alt.

Sembsmoen sier han forklarte politiet hvilken relasjon han hadde til Englund og spurte hvordan det var med henne.

– Politimannen sa jeg burde finne noen å være sammen med i tilfelle jeg fikk en vond beskjed. Da skjønte jeg at det var alvorlig, sier han.

Minutter senere ringte en nabo som hadde snakket med en i Englunds familie. Sembsmoen fikk beskjed om at Hanne var død. Han gikk hjem og ringte kona.

– Det er så vondt dette, så fullstendig meningsløst. Hanne vil bli dypt savnet av mange i Kongsberg, sier han.

Så vidt Sembsmoen vet, kjente ikke Englund gjerningsmannen i det hele tatt.

56-åringen etterlater seg en voksen datter.

Blomster legges ned og lys tennes for de drepte i Kongsberg

Gun Marith Madsen (78) – en anerkjent kunstner

Gun Marith Madsen (78) ble drept i angrepene på Kongsberg 13. oktober 2021. Hun var en kjent kunstner med mange utstillinger bak seg. Hun var pensjonist og etterlater seg en voksen sønn. Bildet er gjengitt med tillatelse fra etterlatte.

Gun Marith Madsen bodde alene i én av boligene i Hyttegata. Hun ble i voksen alder kunstner under aliaset «Gun Mads». Madsen har blant annet hatt flere utstillinger med sine malerier i Kongsberg kirke og Østre Aker kirke. Hun har også hatt verv i Hyttegatas sameie og vært aktiv i .

Madsen etterlater seg en voksen sønn.

Randi Espås Jensen (70) har på seg skjerfet hun fikk av sin gode venninne Gun Marith Madsen.

– Hyttegata er en kunstergate, og det skal Gun Marith og Hanne ha mye av æren for, sier Randi Espås Jensen (70).

Hun har på seg et skjerf med lilla detaljer. Det fikk hun av Madsen. De to ble kjent med hverandre gjennom musikk- og kormiljøet i byen.

De siste dagene har vært preget av mange og lange samtaler med venner og bekjente.

– Jeg var i byen i hele går jeg. Bare pratet med folk og var på kafe tre ganger. Det var veldig godt. Fredagsvasken fikk bare stå. Det er veldig fint å prate med folk. I dag skal jeg ringe til en annen venninne av Gun Marith, sier hun.

Siste gang hun møtte Madsen, var 20. september.

– Det var like etter valget, så da kom hun i helrødt. Hun brukte til og med bruller som passet til. Hun synes det var så flott at Jonas Gahr Støre vant. Så sånn var hun. Kunstnerisk og fargerik.

– Hva vil bli det første savnet etter henne?

– Hele henne. Å se henne på den daglige rullatorturen eller på hennes faste plass i kirken.

To kreative sjeler

Ellen Langaas Jensen (58) var bekjent av og «på hils» med både Englund og Madsen. Fredag formiddag var hun i Kongsberg sentrum for å legge ned blomster for dem begge.

Ellen Langaas Jensen (58) dro fredag formiddag til Kongsberg sentrum for å hedre Gun Marith Madsen, Hanne Englund og de andre ofrene.

– Hanne var litt yngre enn meg, så hun har jeg vokst opp med. De siste årene har vi vært bekjente. Gun Marith har jeg møtt på kafé og var ellers et kjent fjes i bymiljøet.

Jensen beskriver damene som to kreative sjeler:

– Gun Marith var en veldig fargerik person. Hanne var også kjent i bybildet, på grunn av keramikkverkstedet hun hadde.

Jensen betegner situasjonen på Kongsberg som ubeskrivelig.

– At noen kan ta seg inn i huset ditt, også skjer dette. Det er ufattelig.

Sembsmoen kjente også Madsen gjennom naboskapet i Hyttegata. Han beskriver henne som en hyggelig dame og anerkjent kunstner.

– Kongsberg er et lite sted, alle er sterkt berørt av dette. Så vidt jeg kan skjønne er det ingen forbindelse mellom gjerningsmannen og ofrene. Dette fremstår som et meningsløst raid, utført av en gal mann.

Liv Berit Borge (75) og Gunnar Erling Sauve (75) var samboere og ble drept i angrepene på Kongsberg 13. oktober 2021. Bildet er gjengitt med tillatelse fra etterlatte.

Liv Berit Borge (75) og Gunnar Erling Sauve (75)

Liv Berit Borge og Gunnar Erling Sauve bodde også i en av boligene i Hyttegata. De etterlater seg flere barn og barnebarn på hver sin kant.

Da en slektning av samboerparet hørte om hendelsene i Kongsberg, skrev hun en melding til Borge, men fikk aldri noe svar.

– Hun pleier alltid å svare meg med en gang det er noe, men det kom ikke noe svar og da ble jeg veldig bekymret, forteller hun til Aftenposten.

Flere andre slektninger hadde også prøvd å få kontakt uten å få svar.

Torsdag ettermiddag fikk de beskjed om at samboerparet var døde, drept i Hyttegata.

– Det er helt forferdelig. Familien er fullstendig i sjokk og oppfatter dette som helt ubegripelig og grusomt. Dette var to flotte, spreke, reiselystne pensjonister som døde altfor tidlig, sier slektningen.

Andréa Meyer (52)

Det siste offeret er Andréa Meyer (52). Hun vet vi foreløpig lite om.

Hva med de skadede?

En politimann i sivil ble truffet av en pil i skulderbladet inne på Coop Extra-butikken. Han er nå utskrevet fra sykehus. Ukjent person – Politiet har ikke kommet med mer informasjon om tilstanden til vedkommende. Ukjent person – Lenge opplyste politiet om at det kun var to skadede etter hendelsen i Kongsberg. Senere kom det frem at tre personer var skadet. Den siste personen skal selv ha kommet seg til legevakt et annet sted, har politiet opplyst i en pressemelding. Politiet har ikke kommet med mer informasjon om tilstanden til vedkommende.

Er varetektsfengslet

Espen Andersen Bråthen er hittil siktet for fem drap og for å ha skadet tre personer. Siktelsen kan bli utvidet, ifølge politiet. Han har erkjent forholdene, men ikke erkjent straffskyld.

På lørdagens pressekonferanse var politiet varsomme med ytterligere opplysninger.

Politiet sa at Bråthen har vært undersøkt av psykisk helsevern tidligere.

Når det gjelder resttrusselen, er hypotesen styrket om at han har gjort det alene. Det er ingenting som tyder på at han har samarbeidet med andre.

– Tvert i mot virket det som en person med lite sosial kontakt med andre, sa politiinspektør Per Thomas Omholt.

Bråthen sa selv at han var konvertitt til Islam.

Etterforskningen så langt viser at Bråthen ikke har fulgt opp de religiøse praksisene til Islam.

Bråthen er overtatt av helsevesen og er foreløpig ikke avhørbar, sier politiet.

De skadede

Tidslinje for hendelsene