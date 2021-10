Fem drept i voldshendelse på Kongsberg

Øyvind Aas, leder driftsenhet Buskerud ved Sør-Øst politidistrikt, bekreftet ved 23.15-tiden at det er fem drepte og to skadde i voldshendelsene på Kongsberg. En politimann ble skadet i butikken der en av voldshendelsene skjedde. Politimannen var der på sin fritid, sa Aas.

- De to skadde blir behandlet på intensivavdelingen. Det er alvorlig, men jeg har ikke indikasjoner på at de er kritisk skadet, sa Aas.

Politiet avfyrte varselskudd under pågripelsen, bekreftet Aas, uten å komme med flere detaljer om situasjonen.

- Vi mener det er bare en gjerningsperson. Vi går ut med deet for å ikke skape mer utrygghet på Kongsberg, sa Øyvind Aas.

Han ville ikke si noe om den siktede personen, ut over at politiet kjenner hans identitet, og at det er helt naturlig at det blir foretatt husundersøkelse på hans bopel.

Politiet har opprettet en tipstelefon i sakens anledning. Nummeret er 47696400.

Et større område i byen er fortsatt avsperret sent onsdag kveld.