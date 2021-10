Støre og Vedum enige – ny regjeringsplattform legges fram onsdag

Arbeiderpartiet og Senterpartiet er i mål med forhandlingene og klare til å danne regjering på torsdag. Dagen før presenterer de politikken de skal styre etter.

Ap-leder Jonas Gahr Støre (t.v.) og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum tok hverandre i hånda og erklærte regjeringsforhandlingene for landet, men ennå gjenstår det å legge regjeringskabal.

NTB-Johan Falnes og Gunnhild H. Bjerve

Publisert: Publisert: I dag 16:47

– Vi har avsluttet en mange dagers tøff arbeidsøkt. Det har vært mange timers arbeid, og det første vi kan slå fast, er at Arbeiderpartiet og Senterpartiet er enige om at vi kan danne regjering.

Det var Ap-leder Jonas Gahr Støres budskap til pressen da han og Sp-leder Trygve Slagsvold Vedum kom ut fra Hurdalsjøen Hotell i 17-tida fredag.

Etter ni dager med formelle regjeringsforhandlinger kunne de to endelig ta hverandre i hånda:

– Vårt budskap er at vi er klar til å danne regjering torsdag i neste uke, sa Støre.

Venter til onsdag

Selve regjeringsplattformen blir ikke lagt fram før onsdag i neste uke. Men det er kun kvalitetssikring og redaksjonelt arbeid som gjenstår, understreker de to partilederne – de politiske forhandlingene er de ferdige med.

– Jeg vil si at all politikk nå er avklart, sa Støre.

Han ville ikke gå i detalj om innholdet i regjeringsplattformen, men beskrev den nye regjeringens prosjekt slik:

– Vi er enige om at det nå er vanlige folks tur. At vi skal få ned forskjellene i landet. At vi skal legge til rette for gode liv i hele landet. Vi skal sikre et godt arbeidsliv med trygge jobber og hele, faste stillinger. Klimakrisen skal vi møte aktivt. Og vi har et program for å ta Norge videre.

Ifølge Vedum handler det om å utvikle alle deler av landet, ha tjenester nær folk, få ned forskjellene og bruke naturressursene til å skape arbeidsplasser.

– Det er veldig tilfredsstillende at vi har landet her, sa han.

Må godkjennes

Før plattformen legges fram, må den også behandles av stortingsgruppene til de to partiene.

Men de to partilederne er ikke redd for å bli avvist.

– Vi skal sørge for at stortingsgruppa skal ta stilling til dette på en ordentlig måte, sier Støre til NTB.

– Er det noen risiko for at stortingsgruppene vil si nei til dette dokumentet?

– Vi skal selvfølgelig ha de rundene vi skal ha med gruppen. Men så jobber verken Jonas eller jeg i et vakuum. Vi vet jo hele tida hvor vi har de ulike delene av partiet, sier Vedum.

Støre legger til at han mener han i forhandlingene har fått gode gjennomslag for Ap.

– Så er det formelt stortingsgruppen som godkjenner til slutt, men jeg er veldig trygg på en fin mottakelse der.

Spenning

Det er knyttet spenning til hva de to partiene er blitt enige om i en rekke spørsmål, deriblant EØS-avtalen, skatt og CO2-avgift. Skjebnen til Høgskolen på Nesna, Andøya flystasjon, Ullevål sykehus og storfylket Viken kan også bli beseglet i regjeringsplattformen.

Mange lurer også på om Sp klarer å innfri løfter om å gjenåpne lensmannskontorer i distriktene og fødeavdelingen i Kristiansand, og åpne en fødeavdeling i Alta.

De to partilederne avviste alle spørsmål om slike enkeltsaker da de kom ut fra hotellet. Men ifølge Støre står de sammen om hovedtyngden i prosjektet.

– Så er det reelle uenigheter. Og det har vi også håndtert på en respektfull og god måte.

På spørsmål fra NTB om hva den nye regjeringen skal hete, svarte Støre spøkefullt:

– Regjeringen i Norge.

Så satte han seg i baksetet på en svart bil og ble kjørt vekk.