Regjeringen anslår 60 milliarder kroner for å dra i gang grønn industri

Staten må stille opp med 60 milliarder kroner i lån og garantier fram til 2025 for å få fart i nye grønne næringer som havvind, hydrogen og batteriproduksjon.

Flytende havvind er teknologi som regjeringen vil hjelpe til å utvikle, så det kan bli lønnsomt på sikt.

NTB

For mindre enn 30 minutter siden

På dette området utenfor Arendal i Eyde energipark ønsker Morrow Batteries å lage en av Europas største batterifabrikker. Prosjektet nevnes i regjeringens nye plan for grønn industri.

Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) lover staten skal ta noe av risikoen, slik at det skal bli lønnsomt for private investorer å satse på nye grønne næringer.

Det anslår regjeringen i sin nye plan for klimavennlig industri, som ble lagt fram torsdag.

– Regjeringen vil få fart på norsk næringslivs muligheter i det grønne skiftet. Veikartet peker ut kursen for tidenes grønne industriløft, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap) i en pressemelding.

Regjeringen utpeker sju satsingsområder: Havvind, hydrogen, batterier, maritim industri, CO2-håndtering, og skog og bioøkonomi. Dessuten skal prosessindustrien, som for eksempel aluminiumsverk, få hjelp til å få ned utslippene.

Regjeringen vil ta noe av den økonomiske risikoen for at det skal bli lettere for private å investere i prosjekter på disse områdene.

– Behovet for slik statlig risikoavlastning er anslått til om lag 60 milliarder kroner fram til 2025. Næringslivet kan være trygg på at vi stiller opp, og at vi skal ruste de ulike støtteordningene for å møte behovet for statlige lån, garantier og egenkapital, sier næringsminister Jan Christian Vestre (Ap).

Aftenbladet kommer tilbake med utfyllende sak fra statsminister Jonas Gahr Støres besøk på Rosenberg Worley i Stavanger.

Jonas Gahr Støres (t.v.) og næringsminister Jan Christian Vestre på besøk på Rosenberg Worley i Stavanger. I midten står klubbleder Erlend Nygård.