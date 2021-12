Pollestad angrer karakteristikk av MDG

Geir Pollestads (Sp) omtale av Miljøpartiet De Grønne som «menneskefiendtlig» falt ikke i god jord hos mange. Nå angrer han ordbruken.

Senterpartiets parlamentariske nestleder Geir Pollestad sier han ikke skulle ha omtalt MDG som et «menneskefiendtlig parti».

– Jeg formulerte meg nok litt feil. Jeg burde ha skrevet at de har en menneskefiendtlig politikk. Ikke at de er et menneskefiendtlig parti, sier Pollestad til NRK.

Karakteristikken til Senterpartiets parlamentariske nestleder kom etter at opposisjonspartiene kritiserte strømpakken regjeringen la fram lørdag.

MDG mener regjeringen premierer strømsløseri. Det fikk Pollestad til å legge ut følgende melding på Facebook.

– Det er viktig å få på plass en ordning som avhjelper de høye strømprisene for folk i desember – mars. Når MDG er imot, og Høyre mener det kommer for sent, så er det gode tegn. MDG er rett og slett et menneskefiendtlig parti, og kritikk derfra er gull verdt, skriver han i innlegget.

Det fikk flere til å reagere sterkt. MDGs stortingsrepresentant Rasmus Hansson, MDGs Eivind Trædal og Simen Bondevik, leder i Unge Sentrum, er blant personene som kritiserer Pollestad i kommentarfeltet til innlegget.

– Det bidrar til å forsøple samfunnsdebatten, og han fremstår som en surmaget maktpolitiker som ikke tåler kritikk eller redelig debatt om en sak som er svært viktig for mange nordmenn, skriver nestleder Arild Hermstad i MDG i en kommentar til NTB.

Pollestad sier til NRK at han og MDG stort sett er uenige i de fleste saker, men at han ikke burde ha brukt de ordene i innlegget.