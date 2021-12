Innfører skjenkestopp ved midnatt og anbefaler maks ti gjester hjemme

– Nå er situasjonen med smitte så alvorlig at vi må sette inn nye tiltak for å beholde kontrollen, sier statsminister Jonas Gahr Støre.

Regjeringen med statsminister Jonas Gahr Støre holdt pressekonferanse tirsdag kveld.

Publisert: Publisert: For mindre enn 2 timer siden

Saken oppdateres.

Tiltakene trer i kraft natt til torsdag 9. desember og vil vare i fire uker. De vil bli vurdert etter to uker.

Her er de nye tiltakene regjeringen innfører:

Nye anbefalinger:

Alle oppfordres til å holde én meter avstand og redusere antall nærkontakter.

Anbefaling om maks 10 gjester hjemme ut over egen husstand.

På julaften og nyttårsaften er det anbefalt å være maks 20 gjester.

Anbefaling om generell reduksjon av antall nærkontakter.

Hjemmekontor når det er mulig.

Anbefaling om å treffe andre utendørs når det er mulig.

På organiserte fritidsaktiviteter innendørs for voksne over 20 år anbefales grupper på inntil 20 personer, og bør gjennomføres utendørs så langt det lar seg gjøre.

Barn i barnehager og barneskoler kan ha besøk fra egen kohort/avdeling/klasse selv om det overstiger anbefalt antall gjester.

Nye påbud:

Skjenkestopp fra klokken 24:00.

Påbud om munnbind over hele landet der det ikke er mulig å holde en meter avstand.

Krav om 10 dagers smittekarantene for alle nærkontakter der det er mistanke om omikron-smitte.

Arrangementer og samlinger:

Maks 20 personer på private sammenkomster i leide eller lånte lokaler.

Maks 50 på offentlige arrangementer uten tilviste plasser.

Maks 600 på offentlige arrangementer med tilviste plasser fordelt på tre kohorter på 200 personer hvis det er to meter avstand mellom kohortene.

Påbud om bordservering, med unntak av kulturarrangement.

Minnestunder etter begravelser og bisettelser kan ha maksimalt 50 personer. Begravelser regnes som et offentlig arrangement med fast tilviste plasser.

– Nødvendig

Statsminister Jonas Gahr Støre, helseminister Ingvild Kjerkol og finansminister Trygve Slagsvold Vedum la klokken 19 fram strengere koronatiltak for å få ned smitten og få bedre omikronkontroll.

– For å beholde kontrollen med pandemien må det settes inn nye og strengere tiltak nå, sier statsminister Jonas Gahr Støre (Ap).

– Nå er situasjonen med smitte så alvorlig at vi må sette inn nye tiltak for å beholde kontroll med pandemien, sa statsministeren før han presenterte de nye tiltakene.

– Faren for å overbelaste helsetjenesten, og spredningen av den nye omikronvarianten gjør det nødvendig med nye, strengere tiltak, sa han videre.

Han understreket at vi fortsatt vet lite om omikron, men at mye tyder på at den er mer smittsom enn tidligere varianter.

Nok en unormal jul

– Vi håpet i det lengste at jula i år kunne bli som før og normalt. Jeg skjønner veldig godt at dette er fortvilende, sier Støre.

Tiltakene kommer etter vekst både i smittetallene og antallet som er innlagt. Helsedirektoratet advarer mot at situasjonen nå er mer bekymringsfull enn i tidligere pandemibølger.

– Vi ser situasjonen som alvorlig. Både delta- og omikronsmitten øker i Norge. Antallet som legges inn på sykehus og intensivavdelingene, øker, sier Støre.

– En rask økning i alvorlige syke kan allerede om få uker føre til at helsetjenesten ikke er i stand til å gi nødvendig helsehjelp slik vi ønsker, sier Støre og legger til både kreftpasienter og akuttpasienter da vil være utsatt.

Folkehelsedirektør Camilla Stoltenberg sier det er fare for mer sykdom og død enn tidligere i pandemien.

– Trusselen fra omikron er enorm, sier hun.

Ber kommunene forberede seg

Foreløpig er barna skjermet. Men trafikklyssystemet kan være på vei tilbake. Kommunene får beskjed om å forberede seg på gult nivå i skoler og barnehager.

Det forskriftsfestes også at virksomheter som bibliotek, treningssentre, kjøpesentre og butikker må drive smittevernmessig. Det innebærer at alle må kunne holde enmeteren.

– Det er ikke lett å ta meteren fram igjen, sier helseminister Kjerkol.

Munnbindpåbudet som innføres, gjelder også hos frisører, hudpleiere og andre en-til-en-virksomheter.

– Endrer spillereglene

Helsedirektør Bjørn Guldvog sier at ansatte i helsevesenet ikke kan senke skuldrene nå. Omikron endrer spillereglene, sier han.

Helsedirektoratet mener situasjonen er mer bekymringsfull nå enn tidligere i pandemien. De strenge tiltakene som ble lagt fram tirsdag, er ikke nok til at helsevesenet kan senke skuldrene, sier Guldvog.

– Det er en god pakke. Men belastningen på helsetjenesten er stor nå, og det er ikke sånn at mine kolleger der ute blir kvitt den belastningen, så å senke skuldrene er å ta litt hardt i, sier Guldvog.

– Det at vi har fått mikron inn, er på en måte en gamechanger. Nå er det nødvendig å agere raskere og kraftigere, sier Guldvog.

På spørsmål fra NTB om hva som skiller situasjonen vi er i nå fra tidligere, svarer han:

– Vi står overfor en sannsynligvis vesentlig mer smittsom virusvariant. Selv om den har litt lavere virulens, eller evne til å skape sykdom, så vil antallet som blir smittet samtidig, kunne utgjøre en så stor belastning at sykdomsbyrden som helsevesenet skal håndtere, blir mye større.

– Den kan bli mye større om vi ikke agerer nå, allerede i januar, kanskje også før det, legger han til.