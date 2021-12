Regjeringen holder pressekonferanse om de nye koronatiltakene

Regjeringen presenterer de nye koronatiltakene klokken 19.

Statsminister Jonas Gahr Støre, helseministeren Ingvild Kjerkol og finansminister Trygve Slagsvold Vedum vil klokken 19 legge fram strengere koronatiltak for å få ned smitten og få bedre omikronkontroll.

– Vi må sørge for at helsetjenesten ikke blir overbelastet, og at folk får den helsehjelpen de trenger. Det gjelder også pasienter som er syke av andre grunner, sa Kjerkol mandag.

Før pressekonferansen får Aftenbladet opplyst at regjeringen går inn for mer testing, mer begrensninger innendørs og kompensasjon for næringslivet. Det blir altså ingen nedstengning, men folk må stålsette seg for inngripende tiltak.

Ifølge NRK vil regjeringen gå for gjeninnføring av meteren og ytterligere antallsbegrensning på arrangementer, butikker og kjøpesentre. I tillegg vil det også komme en form for nasjonal skjenkestopp, men tidspunktet for når kranene stenges er foreløpig usikkert.

Aftenposten melder på sin side at regjeringen vil sette en antallsbegrensing på 10 personer i private hjem.

Også NTB erfarer at regjeringen kommer til å gjeninnføre meteren på kveldens pressekonferanse.