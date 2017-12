Kristine Anette Andersen (38) omkom etter at jordskred traff hus på Osterøy

I samråd med familien har politiet torsdag ettermiddag frigjort navnet på den omkomne kvinnen etter jordraset på Osterøy.

Det var 38 år gamle Kristine Anette Andersen som omkom.

– Haus skule vil fortsette å være et samlingssted i kveld for alle som ønsker å komme, og det er mulig å tenne lys i Haus kirke klokken halv syv, kan sokneprest Helle Maria Wolstad fortelle.

Videre blir det minnesamvær på Osterøy ungdomsskule 08.45 fredag morgen, og på Haus skule klokken 11.30, opplyser kommunen på egne nettsider.

Blir vakthold i natt

Sivilforsvaret vil overta vaktholdet over stedet torsdag kveld og holde vakt natt til fredag, skriver politiet i en pressemelding torsdag ettermiddag.

Av de 18 husstandene som ble evakuert fra Votlo på Osterøy torsdag morgen, får åtte fortsatt ikke lov til å returnere.

PRIVAT

– Kommunen sørger for oppfølging av beboerne i disse husene når det gjelder overnatting og eventuell uthenting av eiendeler og lignende, skriver de videre.

Geologer vil foreta en ny vurdering av skredfaren fredag morgen.

Jordras gjennom huset

Klokken 06.25 fikk nødetatene melding om at et bolighus på Votlo på Osterøy var truffet av et større jordskred.

– Deler av skredet har gått gjennom huset. Det ligger i en nokså bratt skråning, og er truffet av jord og stein, sier vaktkommandør Håkon Myking ved 110-sentralen. Store ressurser fra alle nødetater rykket ut til stedet.

Var savnet

En familie på syv, fem barn og to voksne, befant seg i huset. Moren var i rommet som ble truffet av skredet.

Brannvesenets innsatsleder på stedet, Tom Berentsen, sier at kvinnen hadde jordmasser over seg da brannvesenet kom til stedet.

– En lokal brannmann klarte å grave henne frem fra massene, sier Berentsen.

Kvinnen fikk behandling av helsepersonell på stedet og ble senere fraktet til Haukeland, men livet sto ikke til å redde.

Skredet er anslått til å være om lag 25 meter langt og syv meter bredt. Det har ifølge brannvesenet gått gjennom deler av huset.

– Det er ikke snakk om et skred ovenfra terrenget, det er masser bak huset som er løsnet. Alle hus rundt er evakuert, sa politiets operasjonsleder Hans-Eirik Thue tidlig torsdag morgen.

–Ekkelt

Huset som ble rammet ligger midt i et boligfelt i Sundlandsvegen på Votlo. Veien inn til boligfeltet ble stengt mens resten av nabolaget ble tømt for folk. Rundt 35 personer fra 18 hus er evakuert.

Marit Hundvin er nabo til familien som er rammet. Hun forteller at alle beboerne i bygden ble evakuert til en buss.

– Det er ekkelt. Ikke noe kjekt i det hele tatt, sier Hundvin.

ØRJAN TORHEIM

BJØRN ERIK LARSEN

Fraråder å la naboer komme hjem

Svein Arne Vågane fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er på stedet og har undersøkt forholdene.

– Vi antar at den utløsende årsaken var kraftig nedbør som gjorde at det løse jordlaget ble mettet av vann helt ned til morenelaget, slik at det oppsto en glideflate, sier Vågane.

Han har rådet politiet til ikke å la beboerne i de nærmeste husene komme hjem ennå.

De siste dagene har det regnet kraftig på Vestlandet, og NVE har sendt ut jordskredvarsel i gul kategori for Vestlandet.

I tillegg er det sendt ut flomvarsel i oransje kategori i indre strøk av Hordaland og Rogaland på grunn av regn og snøsmelting. Skalaen for varsling har fire kategorier: grønt (1), gult (2), oransje (3) og rødt (4), hvor rødt er det mest alvorlige.

Begge varslene er gyldige frem til fredag klokken 07.00.