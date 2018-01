Støtte, respekt og sinne etter Giskes avgang

– Jeg skjønner godt at dette har blitt altfor vanskelig å stå i for Trond og familien hans. Det har vært en umenneskelig byrde for ham og de nærmeste. Trond har så å si stått rettsløs i hele prosessen uten mulighet til å forsvare seg, sier Tung til NTB.

I et innlegg på Facebook søndag kveld kunngjorde Giske at han går av.

– Slik situasjonen er blitt, er jeg sammen med min nærmeste familie kommet til at dette må gjelde på varig basis, skriver Giske i innlegget.

Giske og Ap-leder Jonas Gahr Støre ble enige første nyttårsdag at Giske midlertidig skulle fratre som nestleder i partiet. Støre mener det var en riktig beslutning av Giske å trekke seg søndag.

– Trond Giske har tatt en riktig beslutning i dag. Dette var også mitt råd til ham i vårt møte 1.1. Vi ble da enige om at han trakk seg som nestleder på ubestemt tid. Beslutningen i dag setter et punktum. Jeg vil dele hvorfor jeg mener det var en riktig beslutning på sentralstyremøtet i morgen, sier Støre.

– Klokt valg

Sentralstyremedlem Else-May Botten mener Giske gjorde et klokt valg, og hun roser Støre for hans håndtering av saken.

– Det er et klokt valg slik situasjonen har blitt. Det har vært et enormt press for han og hans familie, men også krevende for hele partiet. Jeg mener at Jonas Gahr Støre og ledelsen har håndtert saken godt, sier Else-May Botten til VG.

Ordfører Rita Ottervik (Ap) i Trondheim, sier hun har forståelse for at Giske trekker seg som følge av at presset på ham og familien har blitt for tungt.

– Med det gir han også partiet mulighet til å gå videre med viktig opprydding i og rundt stortingsgruppen slik at vi kan få i gang viktig politisk arbeid igjen, sier hun til Dagens Næringsliv.

Respekt

LO-leder Hans-Christian Gabrielsen håper Trond Giskes beslutning om å trekke seg kan bidra til å skape ro rundt prosessen i partiet videre.

– Trond gjorde det eneste riktige, sier Jørn Eggum, leder i Fellesforbundet og medlem i Aps sentralstyre, til Aftenposten.

De og Bergens Tidende har vært i kontakt med en rekke medlemmer av Aps sentralstyre. Også Mette Nord, leder i Fagforbundet, byrådsleder i Bergen Harald Schjelderup og sentralstyremedlem Jette Christensen fra Hordaland uttrykker respekt for nestlederens beslutning.

Knut Storberget, som har fire perioder bak seg på Stortinget for Arbeiderpartiet, sier til NRK at han har forstår Giskes beslutning.

– Det er en trist situasjon, men jeg har forståelse for beslutningen. De fleste forstår at dette har vært, og er, en enormt vanskelig situasjon for Giske og hans familie, sier Storberget.

Støtte fra samboeren

Giskes samboer Haddy Njie gir sin uforbeholdne støtte.

– Trond og jeg har stått sammen gjennom denne stormen og jeg støtter Trond fullt og helt, sier hun til VG.

Ifølge avisen var de to sammen i sin leilighet i Oslo da Giske informerte om sin avgang.

– Støtten fra Haddy betyr alt for meg. Hun har stått ved siden av meg hele tiden. Hun har vært grunnen til at jeg har greid å komme meg gjennom dette, sier Giske, som er sykmeldt i en uke til.