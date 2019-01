Njåstad trakk seg fra sentralstyret allerede i oktober

– Jeg fortalte Limi like etter budsjettforliket, at jeg ville gå av som finanspolitisk talsmann. Jeg kan ikke være låst i Oslo i helgene, sier Njåstad, som har en 10 år gammel sønn hjemme i Austevoll i Hordaland.

Men Njåstads politiske nedtrapping fra topp til menig stortingsrepresentant har foregått over lengre tid i det skjulte enn offentligheten har visst.

– Jeg har ikke møtt i sentralstyret siden oktober. Jeg varslet partiledelsen skriftlig i en e-post i desember om at jeg trakk meg fra vervet, og muntlig varslet jeg litt tidligere, forteller Njåstad til Aftenposten.

– Hvorfor informerte ikke du og Frp med en gang om at du trakk deg?

– Det var greit å ta dette samlet, svarer han.

– Ville du fortsatt i de andre vervene hvis ikke de siste sakene om reiseregninger og tillitsbrudd hadde blitt kjent?

– Nei, jeg måtte trappe ned, svarer han.

38 år gamle Njåstad har vært heltidspolitiker siden han ble landets yngste ordfører i Austevoll kommune som 23-åring. En raskt stigende stjerne i partiet. For ett år siden var han leder for partiets organisasjonsutvalg, medlem av sentralstyret, finanspolitisk talsmann og parlamentarisk nestleder.

– Familiære årsaker hovedgrunnen til at jeg trakk meg

Men i januar-februar i fjor delte han i en «tidsbegrenset periode» sensitiv informasjon og «diskuterte en del saker» blant annet om #metoo-varslinger med en utenforstående kvinne. Hvilke typer saker vil han ikke si.

De siste ukene har han vært i medienes søkelys på grunn av utstrakt reisevirksomhet på Stortingets regning. Så begynte ryktene om tillitsbrudd i behandlingen av disiplinærsakene i partiet å surre.

Tirsdag varslet han intetanende kolleger i stortingsgruppen om at han trekker seg fra alle verv. Hvorfor ventet han så lenge?

– Det var totalbildet som avgjorde. Hovedbegrunnelsen min om familiære årsaker ville sikkert blitt forstått, men i og med at den andre saken med stor sannsynlighet ville kommet ut, ville jeg ta alt på en gang og presentere hele saken selv, svarer han.

Njåstad sier han trakk seg av fri vilje.

– Jeg varslet i mai om at jeg ville gå av etter at «metoo-sakene var ferdig og etter seks år som leder av organisasjonsutvalget. Jeg følte at jeg hadde gjort masse dugnad for partiet, og ville bruke mer tid på andre ting og familien.

Njåstad: Ville ikke holde i gang en føljetong

Den nye lederen av utvalget, Alf Andersen, ble oppnevnt i september og fikk kort etter tips om Njåstads tillitsbrudd.

– Hvor mange visste at du hadde delt sensitiv informasjon?

– Jeg tror ikke det var mange. Men ledelsen fikk informasjon, og spurte meg. Jeg har vært åpen fra dag én.

Njåstad vet ikke hvem som orienterte utvalget, og vil ikke spekulere i hvem som står bak.

– Det fører ingen ting med seg å se i bakspeilet. Jeg har gjort noe fryktelig dumt, og må ta ansvaret for det, sier han.

Dette, sammen med vanskelig familiesituasjon, gjorde at Njåstad i høst valgte å trekke seg fra sentralstyret.

– Jeg ville ta alt med en gang. Jeg ville ikke holde i gang en føljetong med saker. Første ordinære gruppemøte i Stortinget etter jul var tirsdag på grunn av regjeringsforhandlingene, sier han.

-Venn og fortrolig samtalepartner

Frp-politikeren som nå sitter i arbeids- og sosialkomiteen, holder tett om hvem den kvinnelige vennen er. Og han tar alt ansvar for tillitsbruddet på egen kappe:

– Det er en kvinnelig Frp-tillitsvalgt på Sør-Østlandet, som i tillegg var en venn og fortrolig samtalepartner, som jeg hadde masse privat og politisk kontakt med.

– Hvordan formidlet du taushetsbelagt informasjon fra utvalget til henne?

– Noe ble sendt på e-post. Så var det samtaler, vi snakket på telefon, og når vi møttes, sier han.

– Og hun ga deg råd i behandlingen av sakene?

– Ja, det var en krevende tid og masse saker.

– Hva tenker du om din politiske fremtid i dag?

– Jeg vil ikke spå noe om det nå. Det er ikke riktig å tenke på det nå. Jeg har lagt kortene på bordet og bruker tiden på å beklage. Jeg har gjort noe fryktelig dumt, sier han.

– Tøft å stå i krevende saker

I stortingssalen to etasjer over Njåstads kontor ruller debatten om den nye regjeringserklæringen time etter time med landets fremste politikere. Selv bruker han dagen på å svare på spørsmål fra journalister, venner og partifeller.

– Det er tøft å stå i krevende saker i dagens mediebilde der alle skal ha sitt. Fordelen er at ting går fortere, både på godt og vondt, enn det gjorde for få år siden, slutter han.