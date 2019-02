To nye Michelin-stjerner til Trondheim

Det startet fantastisk - den første prisen som ble delt ut var helt ny - for bærekraft. Den fikk Heidi Bjerkan og Credo, for sin omsorg for naturen og de som forvalter den i sitt daglige arbeid.

Det fortsatte enda bedre. Jonas Nåvik og Fagn var den første nye restauranten som ble hedret med stjerne. Jonas, som hadde glist hele dagen, lot emosjonene ta over og felte en tåre eller to. Det var ikke lett for oss i salen å holde oss, heller. Dette var en fenomenal start på kvelden.

Så, etter at en restaurant i Danmark og en i Finland fikk stjerne for første gang, var det tid for Heidi Bjerkan å komme tilbake på scenen. - selvsagt ble det en stjerne også på Credo restaurant. Fire nye restauranter fikk det i hele Norden, to av dem holder til i Trondheim. Men aller mest applaus mandag kveld fikk restaurant Koks på Færøyene som oppnådde fantastiske to stjerner, etter et par år med én. Paul Andre Ziska ved Koks fikk også den nye prisen for årets unge chef. Paul er 28 år.

Mandag kveld kom det endelige beviset på at Trondheim er etablert i den internasjonale gastronomiske elite.

Beinhard jobbing

Tidligere på dagen var Jonas spent og utagerende, Fagn-sjefen har jobbet beinhardt for å etablere restauranten som en av Nordens beste i de 18 månedene som er gått etter at den ble startet.

Akkurat nå var det ikke mye han kan gjøre fra eller til, så da var det ikke annet gjøre enn å kose seg. Og hva er bedre enn å gjøre det med god mat, god drikke og en god kollega?

Humøret var på topp både hos Jonas og kompis og kollega Christopher Davidsen da vi dumpet borti dem på Århus Streetfood Market mandag formiddag. En sjelden fridag for to hardtarbeidende karer, ble brukt til glede og nytte.

- Vi har spist på tre steder hittil, og alle har vært steinbra, sa Jonas, midt i det rustikke mylderet av gatemat fra alle verdens kanter, iberegnet danske spesialiteter. Han er vilt begeistret for konseptet gatematmarked, ikke minst når kvaliteten er så høy som den er her. Han hadde til hensikt å være der helt til klokken halv fire, da han hadde bestilt bord på en bedre Århus-restaurant for østers og champagne.

- Det er jo dette man skulle satse på i Trondheim, i stedet for vanlig mathall, sa Jonas – og fikk begeistret bifall fra Christopher Davidsen, som er seks uker unna åpning av sin gourmetrestaurant i Speilsalen og resten av Britannia.

Skrytevideo om Trondheim

Christopher Davidsen er i Århus som en del av en voksen trøndersk delegasjon frontet av fylkesordføreren og i regi av Visit Trondheim, som posisjonerer seg for at Trondheim kan bli aktuell som arrangørby for den nordiske stjerneutdelingen slik Århus er det i år. Både Jonas og Heidi Bjerkan har vært med på en video om mateldoradoet Trondheim og Trøndelag som blir offentliggjort mandag kveld. - Vi tar sjansen på at det blir stjerner, ja vi gjør altså det nå, sa regissør Lasse Berre rett før utdelingen.

De to kokkene pratet om slikt noe og annet løst og fast, mens Jonas fikk stadige oppdateringer om heftige bestillinger på Fagns bar og bistro-avdeling. Selve restauranten kunne han ha fylt to ganger hver kveld, såpass er interessen altså, selv før en stjerne er et faktum.

- Jeg er spent på i kveld, det må jeg innrømme, jeg har jo ikke noen garanti for stjerne, sier Jonas, som ble invitert nedover til utdelingen forrige tirsdag, og også selv er overrasket over at han klarte å holde dette skjult selv for sine egne ansatte i så mange dager.

- Tøys, stjernen er sikret. De har aldri invitert folk på utdelingen uten at det er en grunn til det. De driver ikke gjøn med folk, sa Christopher Davidsen.

- Skål da, sa Jonas, og la til: Neste år er det din tur til å få stjerne!

På en annen kant av Århus holdt Heidi Bjerkan på med «prepping» av sjøkreps og tørrfisk, som hun blir servert umiddelbart etter utdelingen mandag kveld sammen med tre medarbeidere på Credo.

Hardt arbeid og litt kos for Heidi

Hardt arbeid, som vanlig altså. Men det var rom for kos for Credo-gjengen også. De var samlet til fireretters lunsj på økobistroen Pondus, som er en underavdeling av Michelin-restauranten Substans. Mye god mat, og Hitramats Aleksander Fjeldberg – som også satt rundt bordet – kunne fornøyd konstatere at kamskjellet restauranten serverte kom fra Norge. Alle de tre kokkene som skal sto for maten under utdelingen i kveld bruker norsk sjømat som råvare, og Hitramat har levert både sjøkrepsen til Heidi og store mengder kamskjell som andre serverer.

Heidi Bjerkan ble altså engasjert for å lage mat på eventet, ikke invitert for selv å delta på utdelingen. Men det var få som ikke tolket dette som et signal på at det også venter stjerne(r) på Heidi Bjerkan. Oddsen for at Trondheim skal få sin første Michelin-stjerne var allerede i forrige uke nede i 1.05.