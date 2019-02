Politiet: Har videoopptak av drapshandlingen i Bergen

Ti personer ble pågrepet av politiet etter knivstikkingen fredag kveld.

Det opplyste politiadvokat Trond Eide på en pressekonferanse lørdag etermiddag. Han sa at flere kan bli siktet.

– Viser at avdøde blir stukket

De ti var alle siktet for kroppskrenkelse.

– For en av de ti er siktelsen nå endret til å gjelde drap, sier Eide.

Bakgrunnen for dette er vitneforklaringer og bildemateriale fra bensinstasjonen.

Den drapssiktede mannen er tidlig i 20-årene.

Eide sier til Bergens Tidende at de har opptak av drapet på video.

– Bildene viser at avdøde blir stukket av den som nå er drapssiktet flere ganger i overkroppen, sier Eide.

– Det betyr at dere har drapshandlingen på film?

– Ja.

Han vil ikke opplyse om drapsvåpenet, etter alt å dømme en kniv, er funnet.

Rune Sævig

Skal avhøres

Den siktede vil bli forsøkt avhørt lørdag kveld eller søndag, og det blir fengslingsmøte mandag.

– Hvor mange som blir fremstilt for fengsling, er foreløpig uavklart, sier Eide.

Han ønsker ikke å opplyse om politiet kjenner til de siktede.

På spørsmål om gjengmiljø eller narkotika er tema i etterforskningen, svarer Eide at politiet vet det ikke.

Ifølge Eide var det andre som var på avdødes side, slik at det ikke var «alle mot en».

Døde på Haukeland

Meldingen om masseslagsmål ved Circle K-stasjonen i Solheimsviken kom til politiet klokken 21.29.

En mann i slutten av 20-årene døde av knivskader samme kveld.

– Han ble erklært død kl. 22.20, sier Eide, som opplyser at mannen var født i 1990.

– Dødsårsaken synes å være flere stikk i overkroppen, sier Eide.

Rune Sævig

Forlot bensinstasjonen

Politiadvokaten forteller at ingen av de pågrepne var på åstedet da politiet kom frem, men at de ble tatt på ulike adresser.

Eide sier brorparten – eller kanskje alle de involverte - er norske statsborgere, og at de har utenlandsk bakgrunn.

– Vi tror de involverte kjente hverandre. Vi har satt inn store ressurser, og etterforsker dette som en drapssak. Vi er i en tidlig fase, sier Eide.

Politiet ønsker å komme i kontakt med alle vitner eller personer som kan ha opplysninger av interesse, og ber disse ta ringe tlf. 977 42718.

Det pågår både tekniske undersøkelser og avhør av vitner lørdag. Videre ransaker politiet på flere adresser og jakter på andre som skal ha vært til stede.

– Jeg så kniven

Både ansatte og kunder ble vitne til knivdramaet.

– Jeg trodde han slo, men idet han trakk hånden tilbake så jeg kniven, sier et vitne til Bergens Tidende.

Kommunikasjonssjef Knut Hansen i Circle K opplyser at det var to ansatte på jobb fredag kveld.

– Den ene ga førstehjelp til den skadde sammen med andre kunder. Den andre var i butikken, da det var andre kunder der. Begge syntes det var tøft, og vi skjermer dem og har gitt dem hjelp og støtte, sier Hansen.

– Kniv ofte brukt i drapssaker

Politiadvokaten sier den drapssiktede er født i 1997. Han er ennå ikke avhørt. Også de andre involverte er født på 90-tallet, ifølge politiet.

Han sier politiet foreløpig ikke kan si noe om motivet. Drapet skal ha skjedd ved bensinstasjonen, og det er flere vitner til det som skjedde.

Politiadvokat Trond Eide sa på pressekonferansen at politiet er bekymret for at folk går med kniv.

– Det er alltid fare for at konflikter eskalerer, og kniv er et våpen som ofte brukes i drapssaker.