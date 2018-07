Tysker til Tromsø etter isbjørnangrep på Svalbard

Isbjørnen er skutt og drept og fraktet til Longyearbyen, får NTB opplyst lørdag kveld. Den skadde er en tysk mann i 40-årene melder NRK.

Det var en mann fra besetningen på cruiseskipet Bremen som ble skadd, opplyser stabssjef Ole Jakob Malmo hos Sysselmannen på Svalbard til NTB klokken 14.30. Lørdag kveld ble mannen fraktet i ambulansefly til Tromsø. Hva slags skader mannen har fått er fortsatt ikke kjent, men mannens tilstand ble omtalt som stabil etter hendelsen.

Han ble behandlet og operert på det lokale sykehuset i Longyearbyen før han lørdag kveld ble fraktet videre til Universitetssykehuset Nord-Norge i Tromsø for videre utredning og eventuell nødvendig behandling, får NTB opplyst.

Bjørneangrep

Hovedredningssentralen i Nord-Norge fikk melding om hendelsen klokka 9.19 lørdag morgen. Ifølge Svalbardposten var det en gruppe fra det Bahamas-registrerte ekspedisjonscruiset MS «Bremen» som gikk i land og ble angrepet av isbjørn, der én mann ble skadd. Etter angrepet ble den skadde tatt om bord i skipet og fikk behandling på sykestua der i påvente av at et redningshelikopter skulle komme fram til stedet. Han ble deretter fløyet til Longyearbyen og fikk behandling på det lokale sykehuset. Derfra gikk turen videre til fastlandet med ambulansefly på kvelden.

Sysselmannen på Svalbard hadde ingen nye opplysninger utover dette på kvelden lørdag.

Etterforskning

Detaljene rundt hendelsen er fortsatte uklare, og politiet er ikke sikre på hvem som avfyrte skuddene mot isbjørnen. Gruppa fra cruiseskipet hadde gått i land på Parryøya, som er en del av Sjuøyane i Svalbard.

– Vi har personell på stedet fra Sysselmannen og etterforsker hendelsen, sier Malmo.

Ifølge reiselivssjef Ronny Brunvoll i Visit Svalbard er det som har skjedd uvanlig og uheldig.

– Det er uhyre sjeldent at det skjer, men når det skjer er det veldig trist. Det fører med seg mye negativ oppmerksomhet, og det siste vi vil er at isbjørnen og dyrelivet skal bli forstyrret, aggressiv og skutt. Isbjørn er et uforutsigbart dyr, og terrenget kan være særdeles uoversiktlig, sier Brunvoll til NRK.