Ap-topper: Støre og Stenseng avgjør Giskes skjebne

– Dette er noe først og fremst partiledelsen må vurdere. Det er de som har informasjonstilfanget, og er best egnet til å ta avgjørelsen. Det vil i praksis si Jonas og Kjersti Stenseng, sier fylkesleder Per Vidar Kjølmoen i Møre og Romsdal.

Han mener det er «vanskelig å vurdere saken knyttet til Trond Giske».

– Vi vet ikke hva som har skjedd, og kjenner ikke detaljene i sakene, sier han.

Aftenposten har vært i kontakt med en rekke sentrale Ap-politikere foran tirsdagens ekstraordinære sentralstyremøte.

Det hviler åpenbart et skjebnetungt ansvar de tillitsvalgte i disse dagene hvor nestleder Giske politiske skjebne og fremtid kan bli avgjort.

Innført radiotaushet

– Det er innført radiotaushet, sier en sentral aktør, og bruker krigsterminologi for å forklare hvorfor oppmerksomhetssøkende politikere nå er ordknappe, og heller løper fra enn til en oppsøkende journalist.

Men blant politikerne som sitter i sentralstyret og landsstyret, og har ansvar for å bringe saken frem til avklaring, er tilliten stor til partiledelsen.

– Jeg kjenner ikke fakta i saken, og er varsom med å trekke konklusjoner. Jeg har tillit til at de som kjenner saken, med Jonas og Kjersti i spissen, håndterer den så godt som mulig. Men det er klart situasjonen er krevende og alvorlig, sier Tore Hagebakken, fylkesleder i Oppland.

– Forventer du en avklaring om Giskes situasjon tirsdag i sentralstyret?

– Jeg har ikke forutsetninger for å begi meg inn på gjetninger om det. Jeg er veldig opptatt av at vi raskest mulig får fullt fokus på politikken vår, og at vi av og til får gjennomslag i den nye politiske situasjonen, sier han.

Møtet kan bli et historisk drama

Et annet spørsmål er hvordan sentralstyret vil behandle saken hvis Giske fortsatt er sykmeldt torsdag. Støre og Stenseng har begge «ferie» i romjulen, men er kontinuerlig i dialog med partifeller for å forberede møtet som kan bli et historiske drama. Mer og mer øker forventningene til at de må trekke en konklusjon, og presentere sentralstyret for et forslag og løsning som kan bilegge konflikten som lammer all normal politisk virksomhet i partiet.

Fylkesleder Jon Rolf Næss fra Aust-Agder sier at han selv ikke har tatt stilling til om Trond Giske bør gå som nestleder, men at han har fått tilbakemeldinger fra flere medlemmer lokalt om at det bør bli utfallet.

– Ledelsen som skal styre

Næss forventer at ledelsen vil ha en gjennomgang av det som er skjedd i saken og hva som bør skje fremover.

– I denne typen saker er det ledelsen som skal styre. Det er en spesiell sak, siden det er en nestleder som er involvert, sier Næss.

Næss er også opptatt av partiets andre nestleder, Hadia Tajik, og hennes Facebook-innlegg der hun skrev at varslene om Trond Giske var "rystende lesning" for henne "både som menneske, nestleder og jurist".

– Hennes utspill krever en nærmere forklaring. Hun må si hva legger hun i en slik vurdering. Det var et spesielt innlegg, sier Næss.

– Giske har en oppoverbakke å gå

Fylkesleder Stanley Wirak i Rogaland Ap. sier han har tillit til partileder Støres behandling av Giske-saken.

– Slik det ser ut til nå, sier han vel at han har tillit til Giske, og man må nesten bare stole på ledelsen. Så får vi se om det kommer frem nye opplysninger på sentralstyremøtet i januar. Jeg vet for lite om innholdet i varslingssakene nå. Men Giske har en oppoverbakke å gå for å vise seg tilliten verdig.

Ingalill Olsen, leder i Finnmark Ap, vil ikke uttale seg om det som skal skje. Knut Storberget, leder i Hedmark Ap, vil heller ikke svare om han mener Giske må gå av.

Neppe ny nestleder hvis Giske trekker seg

Kilder med bred erfaring fra Aps organisasjon sier at det er lite trolig at Støre og Stenseng har innkalt til sentralstyremøte uten å ha plan for møtet. Det betyr at de frem til møtet skaffer seg oversikt over hvordan sentralstyrets 22 medlemmer stiller seg i forhold til om Giske har fortsatt tillit.

Hvis det skulle være et klart flertall mot Gikse, kan han bli forelagt dette før møtet og få anledning til å trekke seg.

Går Giske av som nestleder, er det etter det Aftenposten forstår tvilsomt om han kan fortsette i sentralstyret. Vervet for finanspolitisk talsperson fikk han i kraft av å være nestleder.

– Det vil ikke være unaturlig at han også trekker seg fra dette vervet, sier en kilde.

Det er lite trolig at Ap eventuelt velger en ny nestleder til erstatning for Giske. I vedtektene står det at partiet skal velge en eller to nestledere.