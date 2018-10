En mann på 1.90 meter kommer gående i rask gange, han prater på inn- og utpust. Fra kontoret i Gyldendal i Oslo, på toget, så innom sitt faste bakeri, peke på brødet han skal ha, så peke mot kaia hvor han og kona isbader, før han går hjem til huset i Sandvika.

Bjørn Olav Jahr har mye på hjertet. Stiller du ett spørsmål, får du gjerne svar på fem.

Han er mannen bak boka og tv-serien «Hvem drepte Birgitte Tengs?». For jobben har han både blitt hyllet og hatet. I serien møter han politietterforskere som arbeidet med saken, venner og bekjente av offeret og pressefolk som dekket saken. Birgitte Tengs far, som ikke har sett serien, har uttalt at han følte seg lurt. Mens fetterens far roste serien, som han mener er «Glimrende laget. Den er objektiv, og uten spekulative innslag».

Våge studio / NTB Scanpix

Blir tv-serie

Da han kom med boka «Drapene i Baneheia. To historier, en sannhet» for et år siden, møtte han mye mer motstand. I boka slår Jahr fast at utfallet av rettssaken egentlig burde vært et helt annet. Han mener bevisene taler for at Viggo Kristiansen er utsatt for justismord, og egentlig er uskyldig. Det vakte sterke reaksjoner. Publikum delte seg: Noen mente at Jahr brakte ny informasjon til bordet, andre mente at han ikke hadde noe å tilføre saken, mens andre igjen beskyldte ham for å skulle tjene penger på andres tragedie.

Privat

- Jeg visste jeg skulle gi ut noe som svært få likte. Da handlet det om å ha trygghet til å gjøre det likevel, sier han.

Nå planlegger han tv-serie om drapene i Baneheia, og det regionale filmsenteret «Filmkraft» i Rogaland gir 150.000 kroner i utviklingsstøtte til dokumentarserien. Bjørn Olav Jahr tror at serien om Baneheia kan være ferdig i 2020.

Jeg har alltid likt H. C. Andersens eventyr om keiserens nye klær, hvor moralen er at det faktisk går an å ha et annet syn på noe enn det flertallet har.

Så, hva slags type menneske går inn i vonde saker som drapet på Birgitte Tengs og Baneheia-saken?

- Jeg har ikke et kjempegodt svar på det. Jeg tror jeg har en ganske bra rettferdighetssans. Jeg har alltid likt H. C. Andersens eventyr om keiserens nye klær, hvor moralen er at det faktisk går an å ha et annet syn på noe enn det flertallet har. Jeg har alltid irritert meg over flertalls-konsensus, hvor det ender opp med at det er slik «fordi alle andre sier det».

True crime

Drapssaker, gjenopptakelsessaker, justismord. Sjangeren true crime («krim fra virkeligheten») er ikke noe nytt. Bølgen har vært over oss i flere år allerede, og spesielt internasjonalt. Men det er først de siste årene at det har blitt sett på norske kriminalsaker.

- Jeg synes egentlig det er rart at ikke flere journalister har gjort det. Jeg tror ikke folk er klar over mulighetene som ligger i å gjøre noe sånt, at du kan søke om støtte fra Fritt Ord og Det faglitterære fond. Det er kjipt hvis du både skal løpe risiko for at du skal ta feil og få mange folk imot deg underveis som ikke liker det du gjør, og i tillegg ha en økonomisk utrygghet. Og så trenger man god tid. Journalister i en redaksjon spises opp av daglige møter og daglige leveringer, sier han.

Os, Anette

Han forteller at det gjelder å få tak i alle dokumentene i saken, gå gjennom alt som er skrevet, og gjøre en analyse ut fra dette.

- Da gjelder det å ha selvtillit. Om det er godt nok, må man tørre å gå ut med det, og tørre å forsvare og begrunne det. Det som driver meg i å gå inn i en sak som Baneheia, er at jeg blir nysgjerrig. Hvorfor har for eksempel Viggo Kristiansen vært så å si stemmeløs i alle disse årene? Det er mange menneskelige mekanismer som slår inn, og sånn sett synes jeg at både Baneheia og Birgitte-saken er spennende.

Hvorfor har for eksempel Viggo Kristiansen vært så å si stemmeløs i alle disse årene?

Så prater han i vei om det han mener er politiets og aktors mangelfulle arbeid. Han snakker om å dømme mennesker uten å ha tekniske beviser. Han snakker høyere og høyere.

- Oi, nå sporer jeg litt av. Hva var spørsmålet?

Konfliktsky

Bjørn Olav Jahr er samfunnsøkonomen som tilfeldigvis havnet i mediebransjen. Han hadde ikke vært spesielt opptatt av å lese eller skrive før han begynte som journalist i Kapital, forteller han.

- Plutselig merket jeg, shit, det er jo dette jeg er aller best til. Og det er klart at da jeg fikk Finance Credit-avsløringen i 2003, det var megastort. Da var jeg høy på meg selv en liten periode, jeg googlet meg selv hele tiden. Jeg syntes det var spennende å lese om meg selv. Men så skjønte jeg jo at man må komme seg ut av den bobla, for det tar fokus vekk fra arbeidet. Jeg måtte gå videre.

Da var jeg høy på meg selv en liten periode, jeg googlet meg selv hele tiden.

Saken han snakker om, er at han i en rekke artikler i Kapital avslørte Finance Credit-skandalen. Han hevdet blant annet at selskapets verdier var blåst opp, og mente det ville bli en tapsbombe for banker som hadde lånt selskapet hundrevis av millioner kroner. Han fikk den høythengende journalistprisen Skup for avsløringen.

Fakta: Bjørn Olav Jahr Yrke: Forfatter, journalist og forlagsredaktør i Gyldendal. Fra: Oslo Alder: 49 år Familie: Kone Ellen. Barna Anja (19) og Joachim (22) fra et tidligere ekteskap. Utdannelse: Utdannet samfunnsøkonom fra Universitetet i Oslo. Bakgrunn: Tidligere journalist i blant annet Kapital, Dagbladet og Memo. Har gitt ut bøkene «Smarte skurker - grådige gubber. Historien om Finance Credit», «Rus og Rolex. Historien om en narkoman i hvit snipp», «Hvem drepte Birgitte Tengs?» og «Drapene i Baneheia. To historier, en sannhet». Utmerkelser: SKUP-prisen i 2003 for opprullingen av Finance Credit-saken. Aktuell: Regi, manus og research til tv-serien «Hvem drepte Birgitte Tengs» som nylig gikk på TV2. Han er nå i gang med planleggingen av tv-serie om drapene i Baneheia.

Privat

Omsorgsfull, rettskaffen, skravlete, og en litt snedig kombinasjon av følsom og analytisk, beskriver barndomskameraten Andreas Nesje ham som. Respekt for autoriteter har ikke Jahr, sier han selv. Og kanskje ligger årsaken i blodet.

- Faren min har alltid vært uredd. Da han var rundt 40 år, og vi var i familieselskap med sånne herrebord og damebord, satt han og diskuterte mot generasjonen over seg. Det satt bare ulvemotstandere rundt hele bordet, men han var ulvetilhenger. Og han bare kjørte på, han ga seg ikke og var dødstøff. Han turte å sette spørsmålstegn ved etablerte sannheter.

- Men handler det om å få andre til å tenke annerledes, eller handler det først og fremst om å ha rett?

- Det er et veldig godt spørsmål. Jeg er veldig glad i faren min, men jeg har tenkt at for ham handler det nok om å ha rett. Jeg har også tenkt at han må roe seg ned noe og slippe til andres argumenter. Men den ureddheten hans har jeg tatt med meg, samtidig som jeg nok er mildere enn ham. Han elsker å diskutere. Det gjør ikke jeg. Jeg er med på debatter, men privat diskuterer jeg veldig lite.

- Hvorfor det?

- Jeg liker ikke å krangle, for jeg føler veldig fort at en diskusjon kan bli en krangel. Det er det jo ikke, og det er bra å diskutere, men jeg er ikke spesielt glad i det.

Privat

- Er du konfliktsky?

- Jaja, privat er jeg absolutt det. Kona mi er god på at det beste er å snakke ut om det, hvis det er noe. Få det på bordet, og bli ferdig med det. Jeg har lært meg at det er bra privat. Men i yrkeslivet har jeg ikke vært sånn. Der tør jeg i større grad å gå inn i konflikter.

Han er selvsikker, forteller han. Men ikke i alle situasjoner.

Privat

- Jeg har ikke hatt selvtillit på alle områder. Når jeg spiller fotball er jeg for eksempel redd for å gjøre feil. Jeg kan vegre meg for å avslutte et angrep, redd for å gjøre feil og få kjeft. Men jeg har hatt en veldig trygg oppvekst. Faren min jobbet mye, mens moren min har vært veldig til stede, og de har vært utrolig snille og backende - uten at jeg har blitt båret på gullstol. Jeg har blitt sett av dem, elsket, og det gir en enorm trygghet som er god å ha med seg videre.

Når jeg spiller fotball er jeg for eksempel redd for å gjøre feil. Jeg kan vegre meg for å avslutte et angrep, redd for å gjøre feil og få kjeft.

- Har du hatt noe motstand i livet?

- Nei, jeg tror kanskje ikke jeg har hatt sånn kjempemye. Det tøffeste jeg har opplevd er en skilsmisse.

- I hvitøyet

I oktober i fjor var Bjørn Olav Jahr nervøs. Han skulle lansere boka om drapene iBaneheia, og han følte han måtte gjøre det i Kristiansand.

- Jeg var så nervøs da jeg dro ned dit. Bokbadet ble mitt første møte med reaksjonene i Kristiansand. Jeg lanserte boka om Birgitte Tengs i Kopervik, og jeg følte jeg måtte gjøre det samme i Kristiansand. Hvis ikke, ville det ikke virke som om jeg hadde guts, eller at jeg turte å se folk i hvitøyet.

Over 300 møtte opp i kjelleren på biblioteket i Kristiansand sentrum.

- Jeg kom tidlig opp på scenen, og jeg følte at det var en trykket stemning. Samtidig er jeg glad for at det kom så mange, for det betyr vel at folk er nysgjerrige, og da må jo noen tro på det jeg skriver og ha en formening om det? Jeg prøver alltid å ta med meg det som er positivt, ikke bare det negative.

NTB Scanpix

- Et nakkeskudd

Om kvelden, etter bokbadet, dro han ut på byen sammen med en kamerat fra Kristiansand. Da tikket det inn en tekstmelding på kompisens mobil.

«Han derre forfatterkompisen din fortjener et nakkeskudd,» sto det.

- Hva tenkte du da?

- Jeg ble ikke noe redd. Jeg tenkte bare at han var en idiot. Det er helt fjernt å skrive noe sånt. Og så var det en som ringte meg seinere på kvelden, jeg tror han hadde tatt seg et par pinner, han sa jeg var en idiot.

- Og hva svarte du?

- Jeg sa, «ja, ok, hvis du synes det». Jeg svarte ikke så mye mer enn det. Og så har jeg fått noen meldinger om at det er helt forkastelig det jeg har gjort. Jeg har også fått flere drapstrusler fra en annen fyr.

- Hvordan føles det?

- Jeg tenker at han virker som en stusselig type, jeg er ikke redd for ham. Jeg svarer ikke på meldingene hans, men ellers forsøker jeg å svare på alt, om det er noen som er fornøyde eller om det er noen som ikke liker det jeg driver med, forteller Jahr, som valgte å ta kontakt med politiet i etterkant av truslene.

Os, Anette

- Man kan aldri vite om man får en gærning etter seg, men det virker som om de fleste respekterer det jeg gjør. Det verste jeg kan høre, er folk som mener jeg gjør meg rik på vegne av ofre og pårørende. Jeg kan bli fremstilt som om jeg er en type hai. Jeg liker human touch-saker, jeg elsker mennesker, jeg synes det er fantastisk gøy å skrive, og så blir jeg ikke rik på det.

- Men du har jo tjent penger på andres lidelse? Har de ikke et poeng?

- Jeg fikk en årslønn for et årsverk for manus og all jobb med Birgitte-dokumentarserien over snaue tre år. Jeg kunne tjent så mye mer penger på å gjøre noe annet. Pengene har aldri vært min motivasjon. Dette er mitt yrke, og jeg må kunne leve av det. Jeg vet også at mange mener det er bra, det jeg gjør. Satt på spissen: Jeg kan ikke gi bort pengene og leve i et telt. Først og fremst synes jeg det er spennende å jobbe med slike temaer. Jeg har ikke dårlig samvittighet for det jeg har skrevet. Jeg skjønner det kan være kjipt for de pårørende eller de jeg setter et kritisk søkelys på, men jeg mener jeg argumenterer godt for hvorfor jeg gjør det, og hvorfor det er viktig.

Man kan aldri vite om man får en gærning etter seg, men det virker som om de fleste respekterer det jeg gjør.

- Er boka om Baneheia første gang du har møtt mye motstand for noe du jobber med?

- Ja, jeg har aldri opplevd så mye motstand. Men det var jeg forberedt på. Det ville vært rart om det ikke hadde kommet mange reaksjoner på boka om Baneheia. Noen raser, noen synes ikke det er greit, og sånn får det bare være. Det handler ofte om at følelsene tar overhånd og at de ikke har satt seg inn i saken.

- Under beltestedet

- Er du redd for å gjøre feil?

- For å si det sånn: da boka kom, sa noen at de hadde tillit til meg da jeg skrev boka om drapet på Birgitte Tengs. Men så ga jeg ut boka om Baneheia. «Hvordan skal vi nå lese Birgitte-boka i lys av dette?» Det merket jeg, det var under beltestedet.

Privat

- Hvorfor det?

- Fordi det jeg har skrevet om Birgitte-saken står veldig stødig. Jeg har gjort et grundig arbeid. Da synes jeg det er dårlig gjort å trekke fetteren i tvil, fordi jeg nå tar Viggo Kristiansen i forsvar. I all ubeskjedenhet, jeg føler meg ekstremt trygg på Birgitte-saken. Når det gjelder Baneheia, opplever jeg av og til at det kommer ting som jeg ikke har tenkt på selv, at det dukker opp noe interessant, og da får jeg noen aha-opplevelser. Det er noen få som kan saken veldig godt, som saumfarer papirene, som dukker enda dypere inn i det enn meg. Men det er også fint å få aha-opplevelser, jeg lærer av det. Det er for øvrig ingen av disse a-ha-opplevelsene som har gjort meg mindre sikker på Viggos uskyld.

Fakta: Åtte kjappe Hvordan er din drømmehelg? - En perfekt lørdag hjemme er fotballtrening, morgenbad med Ellen, lang frokost, tur med Andreas og så middag med venner til kvelds. Og så litt mindre program søndag. Ellers hytta på Ustaoset. Hvordan bruker du sosiale medier? - Nesten utelukkende i profesjonell sammenheng. Det handler da om anbefalinger av bøker og tv-serier. Blir fort mye om eget arbeid, men naturligvis også bøker jeg har vært redaktør for. Hvis du skulle valgt yrke på nytt, hva ville du valgt? - Jeg kan ikke tenke meg noe mer spennende å arbeide med enn det jeg gjør nå, men kanskje advokat. Men hadde jeg blitt det, ville det også ledet meg til å skrive. Hva slags middag lager du til dine venner? - Jeg er bra på Rogan Josh kyllinggryte og tacopizza. Har fått skryt for begge deler, men er altså ikke akkurat noen gourmet. Ellen derimot, hun er det. Din siste kulturopplevelse? - Lanseringen av Jon Michelets siste bok En sjøens helt: krigerens hjemkomst. Fantastisk arrangement. Jeg fikk helt gåsehud av å høre Det norske sjømannskor. Hva er det verste med det norske samfunnet? - Jeg er glad i Norge, men på nasjonalt plan ser selvtilliten ut til å trumfe selvinnsikten. Denne selvgodheten gjør det for eksempel fryktelig vanskelig å få ellers presumptivt oppegående folk til å forstå at det også her finnes grove justismord. Hva er din mest irriterende side? - Mister jeg ting, kan jeg også miste fokus på alt annet. Jeg brukte et helt middagsselskap på å lete etter og tenke på hvor jeg hadde forlagt nøklene mine. Etter det fikk vi automatisk dørlås. Hva er din beste egenskap? - Jeg er svært tålmodig, det gjelder både privat og yrkesfaglig.

- Du har tidligere sagt at du mener det er en rettsskandale dersom Viggo Kristiansen er feilaktig dømt. Men hvis du tar feil, er det også en skandale?

- Ja. Men jeg har selvtillit på at jeg ikke tar feil. Jeg ser på bevisene og legger følelsene til side. Det som overrasker meg er at folk, og ikke minst journalister, er så autoritetstro. De tror liksom ikke at dommere eller retten kan ta feil, og det er rart, for saker ankes og ender opp med et annet resultat. Jeg kan tenke: Fader, folk er uopplyste. Det er ikke sånn at jeg har rett i alt, men hvis jeg har satt meg inn i noe, og presenterer det, så les det og sett deg inn i det og kom gjerne med motargumenter.

Det som overrasker meg er at folk, og ikke minst journalister, er så autoritetstro. De tror liksom ikke at dommere eller retten kan ta feil, og det er rart, for saker ankes og ender opp med et annet resultat.

- Noen kan kanskje oppfatte seg som litt kald som går inn i disse sakene?

- Om du mener kald som i at jeg ikke lar meg vippe av pinnen, så kanskje du er inne på noe. Det er nemlig ikke noe av det jeg jobber med som gjør meg søvnløs. Jeg er trygg på det jeg gjør, fordi det jeg trykker er gjennomtenkt. Jeg sier jo ikke at det nødvendigvis er rett, men det er i alle fall gjennomtenkt og forsøkt resonnert for. Og dermed har jeg jo på et vis gjort «mitt».

Privat

Og så trekker han fram en annen ting:

- Jeg tror mange jeg intervjuer føler seg trygge på meg og at de åpner seg av to grunner, jeg er tålmodig og jeg har empati. Men empatien har og må også ha en grense. Jeg kan ikke gråte med eller gå «all in» som om det skulle vært egne barn som var drept eller misbrukt eller feilaktig beskyldt for drap eller misbruk. Der må jeg ha en distanse, mener jeg. Og det tenker jeg også er av respekt for de som har opplevd de aller største tapene, det er deres tap og ikke mitt.

Jeg kan ikke gråte med eller gå «all in» som om det skulle vært egne barn som var drept eller misbrukt eller feilaktig beskyldt for drap eller misbruk. Der må jeg ha en distanse.

- Du virker skråsikker i dine antakelser om at Viggo Kristiansen er uskyldig dømt?

- Jeg er svært sikker. Og jeg har ennå ikke hørt noen argumentere godt for Viggos skyld. Men skråsikre på at han er skyldig, det er det mange som er. Så til spørsmålet: Ja, og det har vært helt bevisst, for jeg er helt sikker. Jeg vil spille med åpne kort. Folk kan gjerne gjøre opp sin egen mening. Men jeg ser nok i etterkant, etter alle reaksjonene på boka mi, at jeg burde ha vært mer ydmyk og undrende til å begynne med. Men jeg angrer ikke på at jeg gjorde det slik heller.

Fengselsbesøk

- Hvorfor sa du ja til dette portrettintervjuet?

- Jeg håper at folk skal forstå hvorfor jeg gjør det jeg gjør. Først og fremst håper jeg at det fremmer saken - det er ikke nok at folk synes jeg er en ålreit fyr, men kanskje det blir en lavere terskel for at de skal lese boka mi og sette seg inn i saken. Hvis noen tenker «ok, jeg skjønner ikke hva han mener, men han virker som en grei fyr, kanskje jeg skal gi ham en sjanse?» Da er det bra. Jeg vil jo helst bli likt. Det finnes folk som synes det er greit å være provokatør eller bråkmaker, men jeg har ikke noe mål om å være det.

- Men du er jo det?

- Ja, kanskje jeg er en provokatør, for det er åpenbart provoserende for mange at jeg ikke forteller den historien de i alle år har trodd på og ellers blitt fortalt. Men nettopp derfor var det viktig for meg å skrive den.

Os, Anette

Nylig ble det kjent at boka også blir tv-serie. Den blir basert på boka som Bjørn Olav Jahr ga ut i fjor, «Drapene i Baneheia. To historier. En sannhet». Han har besøkt Viggo Kristiansen omtrent ti ganger på Ila, og han forteller at de holder jevnlig kontakt.

- Skal han være med i tv-serien?

- Jeg håper det. Jeg har spurt ham, og han virket positiv. Samtidig - vi lagde en hel dokumentar uten fetteren til Birgitte Tengs, så hvis Viggo sier nei, kan vi fremdeles lage en dokumentar. Men jeg vil at han skal være med.

Det er synd ikke flere vet eller er interessert i å få vite hvem han faktisk er.

Han forteller at han jevnlig besøker Kristiansen i fengslet, for å holde ham oppdatert om arbeidet.

- Det er veldig hyggelig, vi sitter på besøksrommet og prater, vi snakker mye om saken, men også litt om fotball. Jeg tenker at jeg vil fortsette å besøke ham uavhengig av dokumentaren.

- Har dere blitt venner?

- Nei, nei, nei, og det er selvsagt ikke målet.

- Men du sier du vil fortsette å besøke ham uansett?

- Jeg synes han er en hyggelig og reflektert fyr. Det er synd ikke flere vet eller er interessert i å få vite hvem han faktisk er.