Mann slått bevisstløs på ferje i Rogaland

– Vi fikk melding om en slåsskamp om bord i Tau-ferja, og patruljen kjørte til kaien for å ta imot ferja da den kom inn. Fornærmede hadde vært bevisstløs et øyeblikk og ble tilsett av lege på stedet, som besluttet å sende ham til sykehus for observasjon, sier operasjonsleder Helene Strand i Sør-Vest politidistrikt til NTB klokka 6 lørdag.

Politiet fikk kontroll på den andre parten, en 35 år gammel mann, som innrømmet forholdet.

Politiet fikk melding om slåsskampen på bilfergen som går fra Tau til Stavanger, klokka 1.48.