Prinsesse Astrid fyller 86 år og jobber ennå

– Jeg er glad for å kunne være til hjelp, og sier ja til de oppgaver jeg blir spurt om å utføre. Det er en flott måte å holde meg i gang på, sa prinsesse Astrid i et intervju med Se og Hør i fjor.

Hun var Norges førstedame i 14 år og fulgte sin far på reiser i inn- og utland. I 1960 forlovet hun seg med Johan Martin Ferner, noe som skapte offentlig debatt ettersom han var en fraskilt mann. De to giftet seg i 1961, og prinsessen frasa seg sin apanasje, men stilte opp for kongehuset når det var behov, parallelt med at hun fikk fem barn på ti år.

Vær ærlig

Hun er fremdeles med ved alle statsbesøk til Norge. Som takk for innsatsen hun har gjort for landet besluttet regjeringen i 2002 å gi prinsessen ærespensjon fra staten, men hun er fremdeles i farta. Til NRK uttalte hun i fjor at det ville vært for kjedelig å være pensjonist.

Det var da moren hennes, kronprinsesse Märtha, døde 54 år gammel, at prinsesse Astrid ble landets førstedame, bare 22 år gammel. Hun ble rådet til å være seg selv i sin gjerning, være ærlig, noe hun etter alt å dømme har fulgt opp. Av sine nærmeste er hun beskrevet som sta, bestemt, lojal, hardt arbeidende, en som husker godt og alltid stiller opp.

Seig

Hennes forrige offisielle oppdrag var da hertugparet av Cambridge gjestet Norge for knapt to uker siden. Prinsesse Astrid kom inn til gallamiddagen på Slottet på krykker.

– Jeg er seig – og så har jeg mye godt humør. Det hjelper veldig. Ja, jeg er seig. Jeg har kommet meg over to brudd i ryggen. Skadene stoppet meg ikke, har hun tidligere uttalt.

Til tross for ærlighet og åpenhet har Ferner-familien levd et privat liv, og det er ikke opplyst hvordan fødselsdagen feires i år. Den sportsinteresserte prinsessen vil muligens få med seg litt av den norsk innsatsen i vinter-OL.

Fakta om prinsesse Astrid, fru Ferner

Prinsesse Astrid Maud Ingeborg, nest eldst av kong Olav og kronprinsesse Märthas tre barn, ble født 12. februar 1932 på Solbakken ved Skøyen i Oslo.

Vokste opp på Skaugum i Asker, men flyktet sammen med familien da tyskerne invaderte Norge 9. april 1940.

Ble landets førstedame da moren døde i 1954. Hennes eldre søster, prinsesse Ragnhild, var gift i Brasil.

Førstedame til 1968, da broren, daværende kronprins Harald, giftet seg med Sonja Haraldsen.

Gift med disponent Johan Martin Ferner i Asker kirke 12. januar 1961.

Fem barn. Cathrine Ferner Johansen, Benedikte Ferner, Alexander Ferner, Elisabeth Ferner og Carl-Christian Ferner.

Styreleder i Kronprinsesse Märthas Minnefond, og har flere beskytterskap.

2002 besluttet regjeringen å gi henne ærespensjon som anerkjennelse for innsatsen hun har gjort for Norge.

Utfører fremdeles oppdrag på vegne av kongehuset.

(Kilde: Kongehuset.no, snl.no)