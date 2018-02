Oppgang på Oslo Børs

Oppgangen kommer i kjølvannet av børsoppgang i USA og Asia. Det ble omsatt aksjer for bortimot 1,9 milliarder kroner den første halvannen timen.

Tirsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs med 2,27 prosent.

Veksten onsdag er blant annet drevet av Statoil som øker med 2,3 prosent etter gode regnskapstall og hyggelige nyheter om Johan Sverdrup-feltet, som kan bli rimeligere å bygge ut enn ventet og ha større oljereserver enn tidligere anslått.

Norsk Hydro og Storebrand drar børsen nedover med fall på henholdsvis 1,4 og 1,3 prosent.

På de toneangivende europeiske børsene er det så langt en udramatisk onsdag. I Tyskland økte DAX 30-indeksen med 0,3 prosent. Den franske CAC 40-indeksen gikk også opp 0,3 prosent, mens FTSE 100-indeksen i London steg 0,6 prosent.

Onsdag formiddag ble et fat nordsjøolje omsatt for 67,1 dollar på spotmarkedet. Den amerikanske lettoljen gikk for 63,6 dollar fatet.