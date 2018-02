Utdanningsforbundet varsler lærerkrise allerede til høsten

Den nye lærernormen som ble vedtatt i november gjelder fra 1. august, noe som betyr at norske skoler på landsbasis vil mangle 1.666 lærere ifølge forbundets beregninger, skriver NRK.

Lærernormen innebærer et mål om maksimalt 16 elever per lærer i 1. til 4. trinn og 21 elever per lærer i 5. til 10. trinn. Kravene skal skjerpes fra og med høsten 2019 til 15 elever per lærer i 1. til 4. trinn og maks 20 elever per lærer i 5. til 10. trinn.

Høsten 2019 vil lærermangelen øke med ytterligere 917, til 2583, opplyser forbundet til kanalen.

– Det er et høyt tall, og vi er usikre på hvordan vi skal klare å skaffe så mange lærere på så kort tid. Vi må sette alle kluter til for å sikre at flere lærere blir i yrket, at flere vil inn i yrket, og at noen lærere kan lokkes tilbake, sier nestleder i Utdanningsforbundet Terje Skyvulstad.

Han understreker at forbundet er glade for at normen blir innført, men at flere tiltak må iverksettes for å sikre flere lærere i skolen allerede til høsten.

Fylkesleder i Rogaland Gunn Reidun Tednes-Aaserød kaller det en krise.

– Det er ikke ofte jeg tar ordet «krise» i min munn, men det er faktisk det vi står overfor. Vi har en lærerrekrutteringskrise, og jeg er rett og slett bekymret, sier hun.